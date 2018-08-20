Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Гомера Симпсона воссоздали в жутко реалистичной 3D-модели (фото)

Реалистичная модель получилась настолько жуткой, что у особо впечатлительных может вызвать животный ужас.

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:34
Гомер Симпсон в 3D получился ужасным на вид. Фото: twitter.com/Itsmiketheboxer
Гомер Симпсон в 3D получился ужасным на вид. Фото: twitter.com/Itsmiketheboxer

Художник Мигель Васкес решил воссоздать 3D-рендеринг Гомера Симпсона так, если бы он был настоящим человеком. Результаты своей многодневной работы автор выложил на своей странице в Twitter.

Если в мультипликационном варианте главный герой сериала "Симпсоны" выглядит смешно, то реалистичная модель получилась настолько жуткой, что у особо впечатлительных может вызвать животный ужас.

Гомер Симпсон в 3D
twitter.com/Itsmiketheboxer
Гомер Симпсон в 3D
twitter.com/Itsmiketheboxer
Гомер Симпсон в 3D
twitter.com/Itsmiketheboxer
Гомер Симпсон в 3D
twitter.com/Itsmiketheboxer
Гомер Симпсон в 3D
twitter.com/Itsmiketheboxer
1/5

Это не первое переосмысление известного персонажа мультфильма, который сделал Васкес. В его портфолио есть жуткие модели таких мультипликационных героев, как Губки Боба Квадратные Штаны и Куража трусливого пса.

Губка Боб и Патрик
twitter.com/Itsmiketheboxer
Губка Боб и Патрик
twitter.com/Itsmiketheboxer
Губка Боб и Патрик
twitter.com/Itsmiketheboxer
Губка Боб и Патрик
twitter.com/Itsmiketheboxer
1/4

Напомним, что ранее Черное море и Крым запечатлели из космосаа Лунное затмение показали с орбиты Земли.

Еще несколько материалов по теме:
Apple iPhone 9 увидели раньше анонса (фото) В США нашли жабу без морды В новом эпизоде "Симпсонов" Трамп назвал Путина "лысым фашистом": видео
симпсоны twitter герой автор ужас смешно
Источник: Mashable
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров