Гомера Симпсона воссоздали в жутко реалистичной 3D-модели (фото)

Реалистичная модель получилась настолько жуткой, что у особо впечатлительных может вызвать животный ужас.

Гомер Симпсон в 3D получился ужасным на вид. Фото: twitter.com/Itsmiketheboxer

Художник Мигель Васкес решил воссоздать 3D-рендеринг Гомера Симпсона так, если бы он был настоящим человеком. Результаты своей многодневной работы автор выложил на своей странице в Twitter.

Если в мультипликационном варианте главный герой сериала "Симпсоны" выглядит смешно, то реалистичная модель получилась настолько жуткой, что у особо впечатлительных может вызвать животный ужас.

Гомер Симпсон в 3D twitter.com/Itsmiketheboxer Гомер Симпсон в 3D twitter.com/Itsmiketheboxer Гомер Симпсон в 3D twitter.com/Itsmiketheboxer Гомер Симпсон в 3D twitter.com/Itsmiketheboxer Гомер Симпсон в 3D twitter.com/Itsmiketheboxer 1/5

Это не первое переосмысление известного персонажа мультфильма, который сделал Васкес. В его портфолио есть жуткие модели таких мультипликационных героев, как Губки Боба Квадратные Штаны и Куража трусливого пса.

Губка Боб и Патрик twitter.com/Itsmiketheboxer Губка Боб и Патрик twitter.com/Itsmiketheboxer Губка Боб и Патрик twitter.com/Itsmiketheboxer Губка Боб и Патрик twitter.com/Itsmiketheboxer 1/4

Напомним, что ранее Черное море и Крым запечатлели из космоса, а Лунное затмение показали с орбиты Земли.