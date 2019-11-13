Google будет напоминать о "конце жизни" ноутбуков

Владельцы Chromebook смогут узнать информацию о дате окончания срока получения обновлений

Уведомление появится в обновлении Chrome OS 80 Фото: Unsplash

Пользователи ноутбуков Chromebook догадывались, что у каждой модели есть свой конечный срок эксплуатации, когда обновления от Google перестанут приходить за истечением поддержки. Отныне Google будет выводить информацию о дате окончания срока действия Chromebook в настройках Chrome OS.

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Каждому Chromebook было обещано поддержку обновлений на протяжении примерно 6,5 лет. Недавно Google сменила планы и отложила дату "смерти" еще на год для более чем 100 устройств на Chrome OS.

Раньше проверку даты истечения срока действия для обновлений для каждого конкретного устройства было довольно хлопотным занятием. От пользователя требовалось сверять серийный номер Chromebook в огромном списке моделей на официальном сайте изготовителя. Как сообщает XDA, Google разработал гораздо более простое решение, поставляемое с обновлением Chrome OS 80.

Дату окончания срока поддержки Chromebook теперь можно увидеть в настройках Фото: 9to5google

Опция с информацией об истечении поддержки уже появилась в сборке Canary, используемой для открытого бета-тестирования. Чтобы посмотреть, сколько осталось времени Chromebook, найдите в настройках в раздел "О Chrome OS", затем перейдите на страницу "Дополнительные сведения" где есть новая строчка "Расписание обновлений", в которой будет указана дата "конца жизни" ноутбука.

Новая опция не помогает решить проблему потери обновлений Chromebook, чем большинство компьютеров с Windows и MacOS. Но по крайней мере, это хороший шаг со стороны Google, чтобы сделать информацию более доступной.

Напомним, что ранее Google отказалась выпускать планшеты в пользу гибридных устройств на Chrome OS. Также недавно Google прекратила поддержку популярных смартфонов.

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