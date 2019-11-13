Google будет напоминать о "конце жизни" ноутбуков
Владельцы Chromebook смогут узнать информацию о дате окончания срока получения обновлений
Пользователи ноутбуков Chromebook догадывались, что у каждой модели есть свой конечный срок эксплуатации, когда обновления от Google перестанут приходить за истечением поддержки. Отныне Google будет выводить информацию о дате окончания срока действия Chromebook в настройках Chrome OS.
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Каждому Chromebook было обещано поддержку обновлений на протяжении примерно 6,5 лет. Недавно Google сменила планы и отложила дату "смерти" еще на год для более чем 100 устройств на Chrome OS.
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Раньше проверку даты истечения срока действия для обновлений для каждого конкретного устройства было довольно хлопотным занятием. От пользователя требовалось сверять серийный номер Chromebook в огромном списке моделей на официальном сайте изготовителя. Как сообщает XDA, Google разработал гораздо более простое решение, поставляемое с обновлением Chrome OS 80.
Опция с информацией об истечении поддержки уже появилась в сборке Canary, используемой для открытого бета-тестирования. Чтобы посмотреть, сколько осталось времени Chromebook, найдите в настройках в раздел "О Chrome OS", затем перейдите на страницу "Дополнительные сведения" где есть новая строчка "Расписание обновлений", в которой будет указана дата "конца жизни" ноутбука.
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Новая опция не помогает решить проблему потери обновлений Chromebook, чем большинство компьютеров с Windows и MacOS. Но по крайней мере, это хороший шаг со стороны Google, чтобы сделать информацию более доступной.
Напомним, что ранее Google отказалась выпускать планшеты в пользу гибридных устройств на Chrome OS. Также недавно Google прекратила поддержку популярных смартфонов.
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