Google Chrome поменяет дизайн впервые за 10 лет

Браузер новомодным дизайном Material Design выйдет вместе с 69 версией, релиз которой запланирован на 4 сентября.

Google Chrome впервые сменит дизайн с 2008 года. Фото: depositphotos.com

Google готовит полный редизайн своего браузера Chrome, который не менялся с момента своего выхода в 2008 году. Браузер новомодным дизайном Material Design выйдет вместе с 69 версией, релиз которой запланирован на 4 сентября.

Опробовать новый дизайн можно было в бета-версии Chrome, но там его надо было включать принудительно. Судя по предварительной версии, Chrome получит более минималистичный дизайн в белых тонах, при этом у него должна появиться популярная нынче темная тема оформления. Вкладки и адресная строка Omnibar изменят свою форму и станут округлыми, а не прямоугольными, как сейчас.

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Мобильный Chrome тоже претерпит изменения: панель инструментов будет перенесена в нижнюю часть экрана для удобной работы с браузером одной рукой. Chrome 69 для Android оптимизируют для смартфонов с вырезом в дисплее и оснастят встроенным медиапроигрывателем для Android Go.

Chrome 69 также получит поддержку для Windows 10, а именно передавать уведомления в центр уведомлений ОС, получит поддержку жестового управления посредством тачпада и общие улучшения, связанные с работой механизма автозаполнения различных форм.

Напомним, что ранее в Chrome появилась долгожданная функция, а также Chrome сделал неприятный сюрприз старым сайтам.