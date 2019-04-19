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Google Chrome на Android получил темную тему: как включить

Chrome 74 Beta получил ночную тему, которая вскоре будет доступна всем

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:31
Опробовать темную тему на Android можно уже сейчас
Опробовать темную тему на Android можно уже сейчас
Фото: Pixabay

Модная нынче темная тема оформления постепенно появляется во многих программах и операционных системах. Сейчас ведется постепенная подготовка к адаптации к ночному режиму в Android 10.0 Q, бета-версия которой уже доступна на смартфонах Google Pixel.

Ночной режим в Chrome уже подружился с macOS, а для Windows доступен только в тестовой сборке Canary, где он активируется в качестве одной из экспериментальных функций. Темная тема для мобильного Google Chrome также появилась в демонстрационной версии браузера Chrome 74 Beta.

Google Chrome 74 Beta в темном оформлении
Google Chrome 74 Beta в темном оформлении
Фото: iguides.ru

Чтобы активировать темный режим в Google Chrome на Android, необходимо ввести в адресную строку браузера следующий текст: chrome://flags, затем в поиске введите слово night, которое приведет вас к активации темной темы – выберите вместо Default пункт Enabled, затем перезапустите приложение кнопкой Relauch Now – браузер переоткроется с активированной темной темой.

Как включить темную тему в Google Chrome на Android
Как включить темную тему в Google Chrome на Android
Фото: iguides.ru

После официального выхода версии Chrome 74 для Android, темная тема появится в стабильной версии для всех пользователей мобильного браузера. Этот способ рекомендован для тех, кто уже сейчас желает увидеть новые возможности мобильного приложения до его официального выхода.

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Напомним, что ранее Google пообещала дешевым кнопочным телефонам браузер Chrome. Также в Google Chrome была обнаружена опасная уязвимость.

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Источник: iguides.ru
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