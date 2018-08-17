Google Chrome получил функцию быстрой загрузки страниц: как включить
В новой версии Google Chrome появилась функция 10-кратного ускорения загрузки веб-страниц
В новой версии Google Chrome появилась функция Lazy Load, основная задача которой ускорять загрузку веб-страниц. При использовании этой функции можно добиться 10-кратного увеличения скорости загрузки.
Принцип работы Lazy Load очень простой: вместо загрузки всей веб-страницы с "тяжелым" контентом, Chrome сперва загружает лишь ту его часть, которая в настоящее время видна пользователю. Остальные элементы страницы подгружаются по мере скроллинга. Таким образом загрузка страницы происходит в разы быстрее.
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Функция на данный момент является экспериментальной, поэтому доступна лишь в бета-версиях браузера.
Как включить ускорение загрузки веб-страниц
- Загрузить Chrome Beta
- В адресной строке напишите chrome://flags, и на открывшейся странице в поиске введите слово Lazy.
- Смените флаги "Enable lazy image loading" и "Enable lazy frame loading" на флаги Enabled
- Перезагрузите браузер.
После перезапуска все страницы начнут загружаться заметно быстрее. В полной версии Chrome функция ускорения загрузки страниц появится в 70 версии.
Напомним, что ранее Chrome сделал неприятный сюрприз старым сайтам, а также мы давали совет, как ускорить плеер, если тормозит YouTube.