Google Chrome получил принудительную темную тему

Новая версия браузера Chrome получила ряд улучшений для работы с ярлыками, вкладками и внешним видом

Google Chrome 78 Фото: Unsplash

Пользователи операционных систем Mac, Windows, Linux, Android и iOS начали получать свежее обновление веб-браузера Google Chrome 78. Новая версия получила "принудительную" темную тему браузера, новое меню настроек страницы "Новая вкладка", поддержку проверки паролей и прочие нововведения.

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Принудительный темный режим активирует темное оформление на каждом веб-сайте, независимо от того, поддерживает ли он темную тему или нет. Достигнуто это благодаря использованию функции инверсии фонового цвета для изменения светлых веб-сайтов на их темные хроматические версии.

Новый темный режим активируется не автоматически, а вручную. Для этого необходимо ввести в адресную строку браузера строчку chrome://flags/#enable-force-dark, а затем переключить флаг в состояние "Enabled" и нажать "Relaunch". После этого абсолютно все страницы будут открываться с темным оформлением фона. Правда, сам браузер будет светлый, поэтому для лучшего эффекта лучше установить ему темное оформление из встроенного магазина приложений.

Как включить принудительный темный режим в Chrome 78 Фото: Сегодня

Принудительная активация темной темы в Chrome 78

Вместе с Chrome 78 в браузере появилось встроенное расширение Password Checkup, которое было запущено еще в феврале 2019 года, но поставлялось отдельно. Дополнение крайне полезно и позволяет пользователя узнать, заходят ли они на сайт с небезопасными учетными данными (например, сайт был взломан), и посоветует вам изменить свой пароль, если это необходимо.

Chrome 78 получил больше возможностей для изменения страницы "Новая вкладка", чем просто изменение фона – Google теперь предлагает не только галерею изображений, но и возможность управлять внешним видом ярлыков.

Google Chrome 78 получил встроенный набор фоновых тем

Напомним, что ранее в Viber появилась стильная ночная тема, мы рассказывали, как ее включить. В то же время был найден способ сэкономить заряд iPhone на iOS 13 при помощи темного оформления.

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