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Google Chrome получит очень полезную кнопку

Новая функция называется Global Media Controls (GMC) и доступна в тестовой версии Chrome Canary

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Кнопка GCM Play появится в полной версии Google Chrome очень скоро
Кнопка GCM Play появится в полной версии Google Chrome очень скоро
Фото: Unsplash

Разработчики браузера Chrome работают над добавлением кнопки "Воспроизведение / Пауза" на панель инструментов. С ее помощью пользователям будет проще приостанавливать или возобновлять мультимедийный контент независимо от вкладки, в которой он проигрывается.

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Эта новая функция называется Global Media Controls (GMC) и была включена на этой неделе на тестовой площадке Chrome, дистрибутив Chrome Canary. В своем текущем виде кнопка отображается справа от панели URL-адресов, где будет отображаться всплывающее окно, которое выезжает вниз от самой кнопки, позволяя пользователям управлять медиафайлами.

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Чтобы включить кнопку GCM Play, пользователи Chrome Canary должны включить следующий флаг: chrome://flags/#global-media-controls.

Включение новой функции в Chrome Canary (тестовая версия браузера)
Включение новой функции в Chrome Canary (тестовая версия браузера)

Кнопка GCM Play будет добавлена ​​в настольные версии Chrome для Windows, Mac и Linux. О Chrome OS речь пока не идет, но вполне вероятно, что кнопка появится и там. Как отмечает ZNet, в настоящее время эта функция работает очень нестабильно и почти все время сбоит и вылетает при попытке приостановить медиаконтент в браузере, но к моменту релиза все должно работать без сбоев.

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Причина внедрения новой функции вероятно заключается в том, что осенью 2018 года Google удалила возможность отключения звука вкладки, нажав значок "динамик", который демонстрируется на вкладках, воспроизводящие аудио или видео в фоне.

Кнопка Global Media Controls (GMC)
Кнопка Global Media Controls (GMC)
Фото: Сегодня

GMC работает даже лучше, чем старая кнопка "динамик", потому что она не требует отслеживания пользователем неправильной вкладки, особенно если их открыто одновременно несколько десятков. Когда новая кнопка будет добавлена в Chrome, пока неизвестно, поскольку она еще никем не востребована. Тем не менее, пользователям, которые уже опробовали ее функционал, отмечают, что она им нравится.

Напомним, что ранее Google Chrome получил темную тему под Windows 10. А недавно в Google Chrome появилась полезная функция, мы рассказывали, как е включить.

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Источник: Zdnet
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