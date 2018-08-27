Google "хоронит" самый масштабный проект

"Корпорация добра" закрывает свою социальную сеть

Google+ закрывается. Фото: Pixabay.com

Компания Google закрыла четвертый проект по созданию социальной сети – Google+ (Google Plus). При том, что в этой социальной сети зарегистрированы миллиарды пользователей, но ею практически никто не пользуется. Когда вы последний раз сами пользовались Google+?

23 августа официальное комьюнити французского подразделения компании приняло решение о закрытии своей официальной страницы в Google Plus. В качестве альтернативы Google France предлагает использовать свои официальные страницы на Facebook и Twitter.

Последний пост французского Google+ plus.google.com

Стоит учесть тот факт, что на странице Google France было 470 тысяч подписчиков, но активности в ней не было абсолютно: никто не публиковал посты, а комментарии отсутствовали вовсе. Более того, после официального объявления о закрытии группы ее покинуло чуть более 100 человек, т.е. почти все участники даже не читают посты в Google+.

Закрытие официальной страницы Google+ в французском сегменте связывают с началом полного сворачивания проекта.

Напомним, что Google поменяет дизайн Chrome впервые за 10 лет, а также назван худший смартфон для просмотра YouTube.