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Google нашла способ "спасти" Windows 7

Браузер Chrome будет работать на Windows 7 до 2021 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:45
Google оттянет "смерть" Windows 7
Google оттянет "смерть" Windows 7
Фото: Zdnet

На следующей неделе 14 января Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 7. Несмотря на многочисленные предупреждения, по статистике на этой операционной системе все еще работают 20% пользователей компьютеров по всему миру. Google решила пойти им навстречу – компания объявила о том, что браузер Chrome будет работать на Windows 7 до 2021 года.

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"Мы будем продолжать полностью поддерживать Chrome в Windows 7 в течение как минимум 18 месяцев с даты окончания срока действия Microsoft вплоть до 15 июля 2021 года", – заявил технический директор Google Chrome Макс Кристофф.

Microsoft пообещала поддерживать Windows 7 и после 14 января 2020 года, но только платными обновлениями, которые смогут себе позволить только коммерческие организации, переход на Windows 10 которых трудоемок или технически невозможен. Microsoft решила продавать обновления для "семерки" до 2023 года, но Chrome закончит поддержку раньше. По мнению поискового гиганта, 18 месяцев будет времени достаточно, чтобы пользователи к этому времени перешли на Windows 10.

"У нас есть предприятия, даже если они еще не полностью перешли на Windows 10. Поэтому, если ваша организация находится на промежуточном этапе миграции, вы все равно можете извлечь выгоду из корпоративных возможностей Chrome", – прокомментировал Кристофф.

Стоит отметить еще один интересный факт. Google объявила о расширенной поддержке Chrome для Windows 7 в преддверии выхода браузера Microsoft Edge на основе Chromium, полная версия которого будет доступна для общего пользования 15 января – буквально на следующий день после окончания поддержки Windows 7. Хитрый ход софтверного гиганта в том, что Edge тоже будет работать на Windows 7, причем дольше, чем Chrome – вплоть до 2023 года.

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Напомним, что в свое время компания продлила поддержку Chrome для Windows XP почти на 2 года после окончания ее расширенной поддержки в 2014 году.

Также напомним, что Microsoft планировала вернуть эпоху Windows XP и Windows 7. Более того, Microsoft сделает использование Windows 7 невыносимым в 2020 году.

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Источник: Zdnet
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