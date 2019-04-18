Google научила смартфоны определять поцелуи и "утиные губки"

Камера Google Pixel научилась узнавать новые выражения лиц пользователей

Google Pixel 3 отныне обладает самой продвинутой селфи-камерой Фото: Wired

Фотокамера Google Pixel 3 является одной из лучших в мире среди смартфонов, даже несмотря на то, что в ней используется всего один фотосенсор – основную работу по улучшению снимков выполняет искусственный интеллект. На фронтальная фотокамера получила новую функцию, которая определяет поцелуй для автоматической съемки. Функция появилась в режиме Photobooth приложения Pixel Camera.

Улучшенный режим "без затвора" добавлен в опции широкоугольной селфи-камеры Pixel 3 и Pixel 3 XL. Искусственный интеллект обучен определять несколько распространенных выражений лица, которые активируют затвор: поцелуй, улыбку, высунутый язык, дакфейс ("утиные губки"), надутые щеки и удивление.

Как отмечают эксперты издания The Verge, функция пока работает не совсем идеально – дакфейс определить камера не смогла. Тем не менее, на поцелуй селфи-камера среагировала и сработал затвор. Более того, камера способна автоматически убирать закрытые глаза на снимках, если кто-то вдруг моргнул во время срабатывания затвора – это благодаря использованию технологии нейронных сетей.

Pixel Camera дополнительно поможет пользователям узнать, как им лучше всего выглядеть на фото. Белая полоса на боковой панели дисплея реагирует на действия пользователей – когда все смотрят на камеру и делают красивое лицо, полоса расширяется на всю ширину дисплея, и устройство делает снимок.

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