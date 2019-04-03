Google навсегда закрыла сервис с миллиардом пользователей
Google пришлось ускорить процесс закрытия социальной сети Google+
3 апреля Google официально объявила о закрытии социальной сети Google+. Созданная в качестве замены платформы Google Buzz в 2011 году Google+ несколько раз подвергалась глобальным изменениям, но так и не смогла набрать популярность среди пользователей, которые даже не подозревали, что зарегистрированы в ней – учетная запись Gmail автоматически интегрировалась в социальную сеть от Google. Таким образом сервис с миллиардом пользователей был "похоронен".
Google планировала закрыть Google+ в августе 2019 года, но в конце 2018 года в социальной сети обнаружилась крупная уязвимость, подвергавшая риску более 50 миллионов пользователей, которую быстро устранили, а заодно и ускорили процесс закрытия неоправданного проекта.
В последние годы Google+ использовалась в основном для публикации разнообразных подборок и организации сообществ вокруг каких-нибудь проектов (например, приложений и игр), но некоторые люди продолжали размещать в ней новости и общаться с друзьями и искать новые знакомства. Доступ к Google+ сохранится только у корпоративных пользователей в рамках пакета сервисов G Suite.
Читайте такжеGoogle "похоронил" еще один проект
Социальная сеть хоть и закрыта, но доступ к контенту в ней сохранился и скачать его можно будет на протяжении нескольких месяцев. Если у вас в Google+ все еще хранятся какие-либо важные фотографии, то скачать их можно следующим образом:
- Откройте страницу "Сохранение данных". При необходимости войдите в аккаунт Google. Все типы данных, доступных в вашем профиле Google+, будут по умолчанию выбраны.
- Нажмите "Далее".
- Укажите тип файла.
- Выберите способ получения данных.
- Нажмите "Создать архив".
Спустя несколько минут будет сформирован архив, который вы можете скачать на свой компьютер или другое устройство.
Смотрите также в сюжете о том, на что обращают внимание работодатели в соцсетях:
Напомним, что ранее старым смартфонам заблокировали доступ в Google Play. Также Google планирует полностью поменять браузер Chrome.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram