Google навсегда закрыла сервис с миллиардом пользователей

Google пришлось ускорить процесс закрытия социальной сети Google+

Доступ к контенту в Google+ все еще сохранился Фото: Сегодня

3 апреля Google официально объявила о закрытии социальной сети Google+. Созданная в качестве замены платформы Google Buzz в 2011 году Google+ несколько раз подвергалась глобальным изменениям, но так и не смогла набрать популярность среди пользователей, которые даже не подозревали, что зарегистрированы в ней – учетная запись Gmail автоматически интегрировалась в социальную сеть от Google. Таким образом сервис с миллиардом пользователей был "похоронен".

Google планировала закрыть Google+ в августе 2019 года, но в конце 2018 года в социальной сети обнаружилась крупная уязвимость, подвергавшая риску более 50 миллионов пользователей, которую быстро устранили, а заодно и ускорили процесс закрытия неоправданного проекта.

Такое сообщение получают пользователи при попытке зайти в Google+ Фото: Сегодня

В последние годы Google+ использовалась в основном для публикации разнообразных подборок и организации сообществ вокруг каких-нибудь проектов (например, приложений и игр), но некоторые люди продолжали размещать в ней новости и общаться с друзьями и искать новые знакомства. Доступ к Google+ сохранится только у корпоративных пользователей в рамках пакета сервисов G Suite.

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Социальная сеть хоть и закрыта, но доступ к контенту в ней сохранился и скачать его можно будет на протяжении нескольких месяцев. Если у вас в Google+ все еще хранятся какие-либо важные фотографии, то скачать их можно следующим образом:

Откройте страницу "Сохранение данных". При необходимости войдите в аккаунт Google. Все типы данных, доступных в вашем профиле Google+, будут по умолчанию выбраны. Нажмите "Далее". Укажите тип файла. Выберите способ получения данных. Нажмите "Создать архив".

Спустя несколько минут будет сформирован архив, который вы можете скачать на свой компьютер или другое устройство.

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Напомним, что ранее старым смартфонам заблокировали доступ в Google Play. Также Google планирует полностью поменять браузер Chrome.

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