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Google назвал ТОП-10 обязательных приложений для Android 10

Поисковый гигант составил список требований относительно самых необходимых приложений на Android-смартфоне

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:36
Список обязательных приложений был расширен
Список обязательных приложений был расширен
Фото: Pexels

Владельцы Android-смартфонов не догадываются о том, что Google прописывает четкие требования к установке своих приложений и сервисов при использовании своей мобильной операционной системы производителями мобильных устройств. На днях в интернете всплыл документ с требованиями относительно того, какие из приложений Google должны быть в обязательном порядке установлены на смартфонах с Android 10.

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По сравнению с предыдущими версиями, требования стали более жесткими и был расширен список обязательных приложений и сервисов, которого производители смартфонов должны строго придерживаться. Среди них есть, как привычные, так и новые программы:

  1. Google Play;
  2. Поиск Google;
  3. Браузер Chrome;
  4. Google Drive;
  5. Gmail;
  6. карты Google;
  7. Play Музыка;
  8. Play Фильмы;
  9. Google Фото;
  10. YouTube.

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Кроме того, в документе указаны изменения, которые вступят в силу в следующем месяце. Это, например, замена Play Музыки на YouTube Music в качестве основного приложения.

Также в требованиях Google ко всем смартфонам, которые поступают в продажу с Android 10 или которые обновляются до Android 10, есть предписание "установки Android Auto на привилегированном уровне в системном разделе в качестве ключевого компонента без ярлыка". Таким образом, соответствующий режим должен активироваться автоматически при подключении смартфона с Android 10 к мультимедийной системе авто, поддерживающей Android Auto.

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Что касается Android 10 Go ("легковесной" версии для слабых смартфонов), то тут перечень обязательных приложений чуть скромнее. На такие модели, помимо Gboard, должны быть также установлены:

  1. Assistant Go;
  2. Chrome;
  3. Gallery Go;
  4. Gmail Go;
  5. Google Go;
  6. Maps Go;
  7. Play Store;
  8. YouTube Go.

Напомним, что ранее Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi – составлен список моделей. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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Источник: ixbt.com
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