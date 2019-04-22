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Google откажется от Chrome на Android

Пользователи Android получат новые настройки по выбору браузера и поисковой системы по умолчанию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Google позволит не устанавливать Chrome на смартфоны с Android
Google позволит не устанавливать Chrome на смартфоны с Android
Фото: Pixabay

В 2018 году Европейская комиссия оштрафовала Google на 4,36 миллиардов долларов за монополию на рынке мобильных устройств, автоматически добавляя на смартфоны свои сервисы, приложения, браузер Chrome и поисковую систему. Этот штраф заставил Google поменять планы относительно Android в Европе и предоставить пользователям больше свободы выбора.

Чтобы выполнить решение суда, Google заявила, что вскоре европейским пользователям Android будет предоставлен выбор из альтернативных вариантов поиска в интернете и различные браузеры, для установки по умолчанию.

Экран выбора поисковой системы и браузеров по умолчанию для Android
Экран выбора поисковой системы и браузеров по умолчанию для Android
Фото: TechSpot

Менеджер по продуктам Google Пол Дженнаи подробно изложил подробности в своем блоге, как это будет происходить. Когда пользователь впервые запустит Google Play, он предложит дополнительные настройки: выбор поисковых приложений и браузеров – каждое содержит по пять приложений.

При первом запуске браузера на Android пользователю предоставят выбор поисковой системы
При первом запуске браузера на Android пользователю предоставят выбор поисковой системы
Фото: TechSpot

Все приложения выбираются в зависимости от их популярности и отображаются в случайном порядке. Пользователи могут установить столько, сколько они хотят, а затем увидят дополнительный экран с инструкциями по настройке. После загрузки поискового приложения пользователям будет задан вопрос, хотят ли они изменить поисковую систему Chrome по умолчанию при следующем открытии браузера Google.

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В ближайшие недели новые настройки появятся как на новых, так и на существующих телефонах Android по всей Европе.

Смотрите также в сюжете о том, как Google и Россия спорят за Крым:

Напомним, что ранее Google случайно подарила пользователю десять смартфонов на 9 тыс. долларов. Также эксперты определяли, какие смартфоны выбирают перебежчики с iPhone на Android.

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Источник: TechSpot
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