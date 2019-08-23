Google отказывается от "десертных" названий Android

Google провела ребрендинг официально переименовала Android Q в Android 10, отказавшись от идеи "сладких" наименований

Осенью 2019 года выйдет полноценная версия Android 10 Фото: AndroidInsider

Google провела ребрендинг и официально представила название Android Q – Android 10. Вместе с тем компания заявила, что в дальнейшем не будет использовать названия десертов для будущих версий мобильной операционной системы. Поисковый гигант объясняет, что решение переключиться на схему простой нумерации, чтобы пользователям было проще ориентироваться в версиях Android, поскольку использование "сладких" названий вызывало путаницу.

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"Нам важно, чтобы названия были понятны и соответствовали мировым стандартам. Поэтому в следующем релизе Android будет просто использоваться номер версии, который будет называться Android 10. Мы считаем, что это изменение поможет сделать наименования итераций проще и понятнее для нашего глобального сообщества", – заявил в своем блоге вице-президент по управлению продуктами для Android Самер Самат.

Осенью 2019 года выйдет полноценная версия Android 10, а в следующем – Android 11. В дополнение к ребрендингу наименований Google также изменил логотип Android и подправил шрифты. Также появилась новая, более современная цветовая палитра, которую Google планирует использовать в Android.

Ранее Google называла свои новые версии Android в алфавитном порядке, первая буква которого означала какую-либо сладость. Например, предыдущая версия Android называлась Pie ("Пирог"). До этого был Oreo (сорт печенья), которому предшествовали Nougat ("Нуга") и Marshmallow ("Зефир").

Новый логотип и шрифт Android Фото: CNET

Ожидается, что полная версия Android 10 будет выпущена в ближайшие несколько недель. Обновление включает в себя различные улучшения как для разработчиков, так и для пользователей.

Напомним, что ранее Google создал сайт для замены Android. А недавно Xiaomi назвала список смартфонов, которые получат обновление до Android 10.

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