Google отключила в Andoid 9.0 Pie полезную функцию

Google полностью отключила возможность записывать телефонные разговоры

Не помогают даже root-права. Фото: TechDroider

Корпорация Google полностью отключила возможность записывать телефонные разговоры на Android 9.0 Pie. Более того, запись разговоров на новом Android не будет работать даже на отдельных приложениях.

Google начала постепенное удаление функции записи телефонных разговоров еще в 2015 году, когда вышла Android 6.0 Marshmallow, однако пользователи могли воспользоваться сторонними приложениями, например, Call recorder.

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В Android 9.0 Pie Google полностью убрала использовать официальный API для записи разговоров. Причем положение не спасают даже права суперпользователя (root) – запись звонков на новом Android не работает вообще.

В корпорации не комментируют, появится ли в будущем эта функция, но, похоже на возврат этой крайне полезной функции надеяться не стоит.

Напомним, что ранее Android 9.0 Pie заставили заработать на смартфоне Xiaomi, а Google отказался от популярной операционной системы.