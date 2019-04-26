Google перенесет Android на кнопочные телефоны

Google намерена сделать конкурента мобильной операционной системе KaiOS

Google намерена дать больше свободы кнопочным телефонам Фото: Pixabay

Кнопочные мобильные телефоны постепенно возрождаются и набирают популярность. Но у них есть одна большая проблема – они очень ограничены в функциональном плане, по сравнении со смартфонами. Однако Google намерена исправить эту проблему и дать больше свободы кнопочным телефонам при помощи новой версии Android, которой можно управлять посредством кнопочной клавиатуры, сообщает Gizchina.

В сети появились скриншоты версии Android, предназначенной для кнопочных телефонов с диагональю экрана 2,8 дюймов и разрешением 320х280 пикселей. Заметно, что в строке состояния системы отображаются системные значки в стиле Android Oreo. Похоже, что данная версия Chrome работает на операционной системе Android Oreo без сенсорной навигации.

Google Android, адаптированный под крохотные экраны Фото: Gizchina

Похоже Google создает новую операционную систему для кнопочных телефонов в качестве конкурента KaiOS. Надеемся, что больше информации появится на конференции Google I/O в начале следующего месяца.

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Напомним, что ранее Google уже работала над адаптацией браузера Chrome под дешевые кнопочные телефоны. Также Facebook адаптировали популярный мессенджер для кнопочных телефонов.

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