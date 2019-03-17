Google переносит на Android опыт Apple

Google берет пример с магазина приложений App Store, чтобы улучшить вид иконок в Play Store

Google требует унифицировать вид приложений в магазине Play Store Фото: Akket

Google стала более серьезно относиться к требованиям дизайна, когда речь заходит об Android, Chrome OS и Play Store. В компании заявили, что разработчики должны следовать новым правилам по оформлению дизайна иконок, как это организовано у Apple в их магазине приложений App Store. Новые более жесткие требования сделаны для того, чтобы унифицировать вид приложений в магазине Play Store.

Слева: оригинальный значок; Центр: иконка в новом дизайне; Справа: иконка в устаревшем стиле

С апреля разработчики смогут загружать в консоль Google Play иконки приложений для соответствия новому дизайну. С 1 мая Google больше не будет принимать иконки, которые не подходят под новые стандарты качества оформления. Затем начиная 24 июня все иконки, которые не были обновлены, будут автоматически преобразованы в устаревшие.

Размер иконок останется прежним – 512x512 пикселей. Однако согласно новым правилам, прозрачный фон будет запрещен вовсе. Google Play для Android и Chrome OS будет динамически применять закругленные углы и тени к значкам. Радиус угла составит 20% от размера иконки.

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Google отмечает, что эти изменения будут отображаться только в Play Store на Android и Chrome OS, тогда как на Wear OS, Android TV и Android Auto изменение требований не повлияет.

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Напомним, что ранее пользователи Android загружали вирус из Google Play под видом игры. Также пользователей Android 10 заставят привыкать к новому интерфейсу.

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