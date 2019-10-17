Google Pixel 4 запретили из-за передовых технологий

Google Pixel 4 попадает под запрет на территории страны, а за использование – конфискация и штраф

Смартфон работает на запрещенной частоте Фото: Genk

Почти сразу после анонса смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL новинки попали под запрет в одной из стран. Поисковый гигант оснастил свои смартфоны передовыми технологиями, которыми, как выяснилось, запрещено использовать на территории Индии, сообщает The Verge.

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В Индии гражданским лицам запрещено пользоваться радиоприборами, которые работают на частоте 60 ГГц (к примеру, Wi-Fi роутеры по стандарту 802.11ad) — они зарезервированы для военных целей. В Google Pixel 4 используется новая технология управления жестами Motion Sense и распознавания лиц, использующая мини-радар Soli, которая работает в диапазоне 60 ГГц.

Правительство Индии выдало запрет на продажу этих мобильных устройств на территории страны. За нарушение законов предусматривается конфискация смартфона и высокий штраф. К сожалению, Google не предусмотрела выпуска отдельных моделей для рынков, где подобные частоты запрещены, но в таком случае Google Pixel 4 лишились бы главного "козыря", от которого поисковый гигант не мог отказаться.

Напомним, что ранее Samsung Galaxy S10 начал получать обновление до Android 10. В свою очередь Microsoft возвращается на мобильный рынок со смартфоном-раскладушкой.

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