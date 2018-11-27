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Google Play заражен вирусами: пострадали полмиллиона пользователей

Два приложения из опасного списка даже попадали во вкладку "Трендовое" в Google Play

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
Google Play оказалась беззащитной перед вирусами. Фото: DTF
Google Play оказалась беззащитной перед вирусами. Фото: DTF

Разработчики популярного антивируса ESET сообщили, что в Google Play они обнаружили 13 приложений, которые были заражены вирусами. Более того, антивирусная защита Google Play оказалась не в состоянии обнаружить инфицированные вредоносным кодом приложения, в результате чего опасные приложения загрузили 560 тысяч пользователей.

Злоумышленник под псевдонимом Луис Пинто загрузил в Google Play вирусы под видом популярных видеоигр – дети загружали приложения и, таким образом, инфицировали свои устройства. Целевая аудитория оказалась беззащитной перед такой угрозой.

Более того, два приложения из опасного списка даже попадали во вкладку "Трендовое" в Google Play, что только усугубило ситуацию.

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При установке и запуске такого приложения иконка игры исчезала, а получивший права доступа к мобильному устройству вирус прописывался в фоновый режим и воровал личные данные пользователей, отправляя их на удаленный сервер злоумышленника.

Этот случай показал очень плохую ситуацию с модерацией и беззащитностью сервиса Google Play перед угрозами вирусных атак.

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Напомним, что ранее экспертами был зафиксирован первый вирус, который скрывался под видом игры. Также рекомендуем обратить внимание на ТОП-5 альтернативных магазинов Google Play, где к защите от вирусов относятся более ответственно.

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Источник: AndroidInsider
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