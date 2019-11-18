Google полгода скрывает позорную статистику об Android

Google намеренно скрыла статистику о распространении Android, чтобы не позориться перед Apple

Android позорит Google Фото: Unsplash

Несмотря на попытки Google как можно быстрее предоставить обновления для смартфонов, статистика показывает, что в этом плане Android оказывается худшей мобильной операционной системой, значительно отстающей от iOS. Это доказывает тот факт, что компания уже более года не раскрывает статистику фрагментации мобильной ОС. Вероятно, Google просто стыдится Android из-за серьезных проблем с отставанием обновлений устройств на своей ОС.

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Apple пользуется цифрами из открытой статистики во время своих презентаций, лишний раз указывая на отсталость Android. На мероприятии WWDC 2019 Тим Кук сравнивал скорость и масштаб установки обновленных версий iOS с Android. Глава Apple отмечал, что Android 9 Pie установлен лишь на 10% смартфонах Android, тогда как iOS 12 к тому моменту получили 85% iPhone.

Это сравнение сыграло на руку Apple, сильно ударив по репутации Google и Android. Каждый раз после обновления данных в прессе появлялись публикации, в которых подчеркивался крайне медленный темп распространения новых прошивок Android, тогда как в экосистеме iOS с этим проблем не наблюдается, разве что чаще стали возникать досадные ошибки.

Android на фоне iOS выглядит сильно отсталым Фото: Phone Arena

Чтобы ускорить обновления Google даже внедрила специальную структуру Project Treble, которая в теории должна была помогать производителям быстрее выпускать патчи для своих смартфонов. В результате это принесло некоторые плоды – Android 9.0 распространился вдвое быстрее, чем Android 8.0 Oreo. Однако Android 10 это не спасло – после официального выхода в сентябре, на этой операционной системе работает очень ничтожное количество смартфонов.

Последний раз данные о распространенности Android обновлялись в мае 2019 года. На тот момент выпущенный в начале августа 2018 года Android 9.0 был установлен лишь на 10,4% смартфонов и планшетов на Android, находящихся в активном обращении у пользователей.

Статистика о распространении Android не обновлялась с мая 2019 года Фото: Android Police

Вероятно, Google не стала мириться с тем положением, что ее высмеивает Apple на каждой своей презентации, пользуясь открытыми данными о дистрибуции Android, и компания просто засекретила позорную статистику.

Однако ресурс Android Police не столь пессимистичен. По их мнению, у Google произошел сбой в инструменте для массового сбора статистики, и как только он будет исправлен, эти данные снова будут публиковаться. Однако почему "сбой" так долго не исправляют, остается загадкой.

Напомним, что ранее Google добавила в Android новый способ обмена сообщениями. Также недавно Google прекратила поддержку популярных смартфонов.

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