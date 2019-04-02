Google полностью поменяет браузер Chrome

Браузер Chrome 75 получит массу нововведений для графического интерфейса

В Chrome 75 поменяется начальная страница Фото: Pixabay

Google готовит кардинальные изменения в дизайне браузера Chrome. В ранней версии версии Chome 75 поисковый гигант внес два крупных нововведения во внешний вид. Речь идет о поддержке темного оформления и возможности установки обоев на начальной странице.

Дизайн Chrome 75 в сборке Canary Фото: MSPowerUser

Сообщается также, что это лишь часть из будущих глобальных нововведений, которые добавили в браузер. Ранее сообщалось, что Google добавит в Chrome 75 систему защиты от слежки со стороны сайтов: будет внедрена система, которая предупредит пользователя, если какой-нибудь сайт попробует подключиться к датчикам и сенсорам ноутбука или планшета.

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Также есть информация, что Chrome 75 получит панель закладок на стартовой странице наподобие Opera или Safari. Сейчас такую функцию можно реализовать лишь с помощью расширений вроде Speed Dial.

Напомним, что Chrome 74 обещана возможность изменения оформления в зависимости от темы операционной системы. Пока что реализована поддержка только Windows 10, которая должна получить полноценные темную и светлую темы после выхода апрельского обновления. В то же время интеграция с темной темой в macOS в Chrome 73 уже состоялась.

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Напомним, что ранее Google создала интернет-кладбище мертвых проектов. Также Google обещает снабдить дешевые кнопочные телефоны браузером Chrome.

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