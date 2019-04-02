Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google полностью поменяет браузер Chrome

Браузер Chrome 75 получит массу нововведений для графического интерфейса

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
В Chrome 75 поменяется начальная страница
В Chrome 75 поменяется начальная страница
Фото: Pixabay

Google готовит кардинальные изменения в дизайне браузера Chrome. В ранней версии версии Chome 75 поисковый гигант внес два крупных нововведения во внешний вид. Речь идет о поддержке темного оформления и возможности установки обоев на начальной странице.

Дизайн Chrome 75 в сборке Canary
Дизайн Chrome 75 в сборке Canary
Фото: MSPowerUser

Сообщается также, что это лишь часть из будущих глобальных нововведений, которые добавили в браузер. Ранее сообщалось, что Google добавит в Chrome 75 систему защиты от слежки со стороны сайтов: будет внедрена система, которая предупредит пользователя, если какой-нибудь сайт попробует подключиться к датчикам и сенсорам ноутбука или планшета.

Читайте также
Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Также есть информация, что Chrome 75 получит панель закладок на стартовой странице наподобие Opera или Safari. Сейчас такую функцию можно реализовать лишь с помощью расширений вроде Speed Dial.

Напомним, что Chrome 74 обещана возможность изменения оформления в зависимости от темы операционной системы. Пока что реализована поддержка только Windows 10, которая должна получить полноценные темную и светлую темы после выхода апрельского обновления. В то же время интеграция с темной темой в macOS в Chrome 73 уже состоялась.

Смотрите также в сюжете о том, как как работают виртуальные аферисты на знакомствах в интернете:

Напомним, что ранее Google создала интернет-кладбище мертвых проектов. Также Google обещает снабдить дешевые кнопочные телефоны браузером Chrome.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления В Instagram добавят долгожданную функцию: что нового Microsoft готовит глобальные изменения для Windows 10 WhatsApp переходит на "темную сторону"
интернет Google дизайн chrome браузер windows macOS
Источник: MSPowerUser
Реклама

Новости партнеров

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
В Украине готовят
В Украине готовят "Кровную месть"
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол
Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

Вчера, 16:16Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Вчера, 10:48Fun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

Вчера, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

31 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

31 мартаWellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

31 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Сколько памяти нужно смартфону: исследование

30 мартаШоу-бизнес

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

Новости партнеров

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
5 поступков, за которые мужчину надо гнать, даже если любите его
5 поступков, за которые мужчину надо гнать, даже если любите его
Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram
Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram
Салат из цветной капусты с сыром и чесноком
Салат из цветной капусты с сыром и чесноком