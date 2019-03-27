Google получил темную тему под Windows 10
Темная тема доступна пока только в версии Chrome 74 Beta
Разработчики Google Chrome после добавления темной темы в macOS, добавили аналогичную функцию для пользователей Windows 10. Темный режим доступен пока только в Chrome 74 Beta (тестовая версия). Поэтому тем, то хочет оценить возможности стильного оформления могут попробовать уже сейчас, скачав бета-версию браузера.
Особенностью темного режима в Chrome является то, что он автоматически активируется при включении темной темы в самой операционной системы. Его активация приводит к тому, что оформление браузера становится преимущественно темно-серым, а сам логотип Google лишается привычной яркой окраски.
Помимо этого, компания добавила две дополнительные опции, которые позволяют уменьшить эффект параллакса или совсем отключить анимацию на странице. Это объясняется тем, что некоторые пользователи могут ощущать головокружение и даже тошноту от таких визуальных эффектов. С помощью медиа-запросов CSS Chrome теперь будет сообщать веб-сайтам о соблюдении предпочтений, установленных пользователями.
Разработчики могут создать альтернативные варианты страниц для пользователей, которые предпочитают ограничение эффектов анимации. Это может быть все, что угодно – от автоматического воспроизведения видео и отключения определенных эффектов до полного изменения дизайна страницы.
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Напомним, что ранее Илон Маск готовил для Tesla новый браузер. Также HMD Global объявили, что дешевые кнопочные телефоны Nokia получат браузер Chrome.
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