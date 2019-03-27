Google получил темную тему под Windows 10

Темная тема доступна пока только в версии Chrome 74 Beta

Темная тема в Chrome меняется динамически с темой Windows 10 Фото: 9to5google

Разработчики Google Chrome после добавления темной темы в macOS, добавили аналогичную функцию для пользователей Windows 10. Темный режим доступен пока только в Chrome 74 Beta (тестовая версия). Поэтому тем, то хочет оценить возможности стильного оформления могут попробовать уже сейчас, скачав бета-версию браузера.

Темный режим в Chrome Фото: Сегодня

Особенностью темного режима в Chrome является то, что он автоматически активируется при включении темной темы в самой операционной системы. Его активация приводит к тому, что оформление браузера становится преимущественно темно-серым, а сам логотип Google лишается привычной яркой окраски.

Переключение темного режима в Chrome 74

Помимо этого, компания добавила две дополнительные опции, которые позволяют уменьшить эффект параллакса или совсем отключить анимацию на странице. Это объясняется тем, что некоторые пользователи могут ощущать головокружение и даже тошноту от таких визуальных эффектов. С помощью медиа-запросов CSS Chrome теперь будет сообщать веб-сайтам о соблюдении предпочтений, установленных пользователями.

Ограничение эффектов анимации в Chrome 74

Разработчики могут создать альтернативные варианты страниц для пользователей, которые предпочитают ограничение эффектов анимации. Это может быть все, что угодно – от автоматического воспроизведения видео и отключения определенных эффектов до полного изменения дизайна страницы.

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Напомним, что ранее Илон Маск готовил для Tesla новый браузер. Также HMD Global объявили, что дешевые кнопочные телефоны Nokia получат браузер Chrome.

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