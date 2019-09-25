Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51: фото

Летающую тарелку можно заметить в сервисе Google Maps

Google пошутила над посетителями своего сервиса Maps Фото: CNET

За штурмом Зоны 51 на прошлой неделе наблюдал весь мир. Но вместо ожидаемой атаки собравшиеся узнать правду об НЛО устроили праздничный фестиваль в честь этого события. Интернет-шутка о штурме некогда секретного военного объекта осталась в истории, как оригинальная авантюра. Но Google решили увековечить это событие шуткой об НЛО в Зоне 51, добавив иконку летающей тарелки в своем сервисе Google Maps.

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Если зайти в Google Maps и ввести в поиске Groom Lake (озеро Грум), то попадете в Зону 51 видом со спутника. Затем перетащите фигурку человечка Street View на военную базу и увидите, что иконка человечка превратилась в летающую тарелку. Конечно, никаких инопланетян вы не увидите, зато не рисуете быть арестованным за попытку проникновения на Зону 51.

"Пасхальное яйцо" с летающей тарелкой в Google Maps было обнаружено одним из пользователей в Twitter Дженни Ридом. Импровизированный НЛО появился в пятницу как раз в "день штурма".

Иконка с летающей тарелкой появляется при использовании человечка Street View Фото: Сегодня

Для тех, кто интересуется, что находится в Зона 51, то там расположена подземная база огромная взлетно-посадочная полоса на высохшем озере. Но, к сожалению, никаких доказательств присутствия пришельцев или космического корабля НЛО не существует.

Напомним, что ранее ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО. Также недавно гигантский шар из космоса осветил целый остров.

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