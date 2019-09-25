Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51: фото

Летающую тарелку можно заметить в сервисе Google Maps

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:20
Google пошутила над посетителями своего сервиса Maps
Google пошутила над посетителями своего сервиса Maps
Фото: CNET

За штурмом Зоны 51 на прошлой неделе наблюдал весь мир. Но вместо ожидаемой атаки собравшиеся узнать правду об НЛО устроили праздничный фестиваль в честь этого события. Интернет-шутка о штурме некогда секретного военного объекта осталась в истории, как оригинальная авантюра. Но Google решили увековечить это событие шуткой об НЛО в Зоне 51, добавив иконку летающей тарелки в своем сервисе Google Maps.

Смотрите также в сюжете о том, как инопланетяне посещают Землю:

Если зайти в Google Maps и ввести в поиске Groom Lake (озеро Грум), то попадете в Зону 51 видом со спутника. Затем перетащите фигурку человечка Street View на военную базу и увидите, что иконка человечка превратилась в летающую тарелку. Конечно, никаких инопланетян вы не увидите, зато не рисуете быть арестованным за попытку проникновения на Зону 51.

"Пасхальное яйцо" с летающей тарелкой в Google Maps было обнаружено одним из пользователей в Twitter Дженни Ридом. Импровизированный НЛО появился в пятницу как раз в "день штурма".

Иконка с летающей тарелкой появляется при использовании человечка Street View
Иконка с летающей тарелкой появляется при использовании человечка Street View
Фото: Сегодня

Для тех, кто интересуется, что находится в Зона 51, то там расположена подземная база огромная взлетно-посадочная полоса на высохшем озере. Но, к сожалению, никаких доказательств присутствия пришельцев или космического корабля НЛО не существует.

Напомним, что ранее ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО. Также недавно гигантский шар из космоса осветил целый остров.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Google совершила ответный удар: стартовал сервис Play Pass Google серьезно поменяет браузер Chrome: что изменится Apple обвинила Google в разжигании паники и страха На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости
нло Google шутка Google maps летающая тарелка Зона 51
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Маленькая квартира 35 кв.м: все, что необходимо для жизни
Маленькая квартира 35 кв.м: все, что необходимо для жизни
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины

Популярные статьи

Вчера, 14:57Fun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Вчера, 14:51Шоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Вчера, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

23 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

23 сентябряШоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

23 сентябряFun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Новости партнеров

Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Заворотнюк не забула і звернулася до Зеленського: Володя, я знаю
Заворотнюк не забула і звернулася до Зеленського: Володя, я знаю
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
5 знаков Зодиака, которые чаще других становятся любовницами
5 знаков Зодиака, которые чаще других становятся любовницами
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни