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Google посвятил новый дудл Александру Дюма

Сегодня, 12:21

Дудл посвящен роману "Граф Монте-Кристо", который был опубликован 27 августа 1884 года

Пользователи поисковой системы Google утром заметили, как поменялся логотип. Новый дудл от Google посвящен французскому писателю Александру Дюма (отцу), а вернее его самому известному произведению "Графу Монте-Кристо", которое является классикой французской литературы. Именно 28 августа 1844 года журнал Les Journal des Débats опубликовал первую часть романа, который затем регулярно выходил в номерах вплоть до 1846 года.

Дудл выполнен не просто в виде статичной картинки. Если на него нажать, то она увеличится и начнет демонстрироваться в виде последовательных анимированных иллюстраций, которые покажут ключевые моменты повести "Граф Монте-Кристо".

Дудл в честь Александра Дюма и его роману "Граф Монте-Кристо"

Роман повествует о графе Эдмоне Дантесе, которого несправедливо обвинили в преступлении и поместили в тюрьму в замке Иф на долгие 14 лет. Будучи в заточении, он узнает расположение клада от другого заключенного. Сбежав из тюрьмы и найдя клад, Дантес сказочно богатеет и находит своих обидчиков, которые к тому времени тоже являются состоятельными людьми. Отомстив им, Дантес все равно не находит покоя и остается с пустотой в душе.

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Вышедшая позднее полная книга "Граф Монте-Кристо" имела оглушительный успех. Своему автору, писателю Александру Дюма-отцу, она принесла большие доходы, на которые он построил загородную виллу, которую назвал "Замок Монте-Кристо".

Первая иллюстрация к роману "Граф Монте-Кристо"
Первая иллюстрация к роману "Граф Монте-Кристо"
Фото: Wikipedia

Напомним, что в 24 агуста Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом. Также недавно Google отмечал 21 год со дня создания праздничным ретродудлом.

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Источник: Сегодня
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