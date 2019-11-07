Google прекратила поддержку своих смартфонов Pixel

Поисковый гигант отказался поддерживать смартфоны Google Pixel и Pixel XL

Последнее обновление смартфоны получат в декабре 2019 года Фото: Android Central

Если вы являетесь владельцем смартфонов первой серии Pixel и Pixel XL, выпущенных в 2016 году, то Google для вас приготовила неприятный сюрприз – компания прекращает поддержку этих моделей. Это означает, что пользователи этих мобильных устройств не будут иметь доступа к дальнейшим обновлениям Android.

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Google официально подтвердила, что смартфоны Pixel первого поколения не получат обновления за ноябрь, но финальное обновление, которое выйдет в декабре 2019 года "включает в себя множество важных дополнений" и объединяет в себе как ноябрьские, так и предстоящие декабрьские исправления.

Конечно, не означает, что нужно прекратить пользоваться телефоном. Отказ от поддержки Google не означает, что смартфоны будут отключены от сервисов поискового гиганта или они будут каким-либо образом ограничены в функциональности. Pixel и Pixel XL просто прекратят получать свежие обновления безопасности и новые версии Android. К примеру, Android 10 – последнее большое обновление программного обеспечения, которое будет доступно для этих мобильных устройств.

Официальный период поддержки Pixel первого поколения длился около трех лет. Такой подход является очень щедрым подарком от Google, так как смартфоны от других производителей перестают выпускать обновления гораздо раньше.

С другой стороны, Google далеко до подхода Apple, которая выпускает обновления для iPhone намного дольше – ни один смартфон на Android таким похвастаться не в состоянии. К примеру, свежая iOS 13 доступна для iPhone 6S и iPhone 6S Plus, которые появились в продаже в 2015 году. При этом недавно Apple выпустила специальный патч для старых iPhone выпуска 2012 года, чтобы они продолжали получать доступ к сервисам App Store и интернету из-за сброса счетчиков GPS.

Напомним, что ранее новейший смартфон Google Pixel 4 запретили из-за передовых технологий. В то же время Google тайно готовит новый Android 11.

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