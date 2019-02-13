Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google разрабатывает смартфон-конструктор

Новый Android-смартфон поискового гиганта будет собираться, как конструктор

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Смартфон придется собирать из отдельных запчастей, словно конструктор LEGO
Смартфон придется собирать из отдельных запчастей, словно конструктор LEGO
Фото: Digital Trends

Появилась информация о новом флагманском смартфоне от Google, который будет обладать провальной ранее концепцией. Новинка будет представлять собой развитие идей, заложенных в Project Ara – модульный смартфон, который придется собирать из отдельных запчастей, словно конструктор LEGO. Конкурировать новому устройству придется с уже существующими Moto Mods.

Информации о новом смартфоне крайне мало. Известно, что Google подали патент на устройство, которое будет продаваться с чипсетом, экраном, датчиками и батареей – остальное будет подключаться отдельно в виде модулей, которые затем будут помещаться в корпус.

Самой интересной деталью является именно модуль с дополнительным оборудованием. В нем может находиться широкий спектр устройств: отдельная камера, расширение памяти, джойстик для игр, отдельная аудиосистема и даже устройства от сторонних производителей.

В качестве камеры возможно будет использоваться не обычный мобильный модуль, а специально созданный. Благодаря наличию собственной электронной начинки такая камера не ограничена возможностями сигнального процессора, встроенного в чипсет центрального блока. Описанный в новом патенте Google концепт является промежуточным вариантом между Project Ara и Moto Mods.

Концепт модульного смартфона от Google
Концепт модульного смартфона от Google
Фото: Digital Trends

Впервые идея о модульных смартфонах появилась у Motorola Mobility, которую позже поглотила Google и начала активно работать над Project Ara – бесплатной программно-аппаратной платформы модульного смартфона. В планах производителя было создание лишь платформы, на которую крепились бы "кирпичики" в виде модулей: процессоров, памяти, дисплея, физической клавиатуры, датчиков и прочего. Однако дальше прототипов проект не пошел и был свернут.

Вероятно, в этот раз Google снова возвращается к своей провальной идеи, чтобы сделать новый смартфон на основе полученного опыта.

Как защититься от смартфонов-шпионов:

Напомонмим, что ранее Xiaomi создала гибкий смартфон и намерена его показать в конце февраля. Параллельно с гибким устройством Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Сеть "слили" фото смартфона Samsung Galaxy S10e Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок Ответ Samsung: Xiaomi создала гибкий смартфон Apple iPhone 11 получит лазерную камеру и возможности от MacBook
проект Google смартфон прототип гаджеты
Источник: Популярная Механика
Реклама

Новости партнеров

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Не узнать: Юлия Высоцкая побрилась наголо
Не узнать: Юлия Высоцкая побрилась наголо
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика
Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку
Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку

Популярные статьи

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Сегодня, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Сегодня, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Сегодня, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 16:53Fun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:44Шоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Вчера, 10:55Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 07:27Fun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

11 февраляШоу-бизнес

Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

11 февраляFun

Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

11 февраляТехно

Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Новости партнеров

Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Известный российский певец отказался выступать в Крыму
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Должен был загнуться давно: звезда 90-х рассказал о болезни
Должен был загнуться давно: звезда 90-х рассказал о болезни
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Что не стоит дарить парню на День святого Валентина?
Что не стоит дарить парню на День святого Валентина?