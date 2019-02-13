Google разрабатывает смартфон-конструктор

Новый Android-смартфон поискового гиганта будет собираться, как конструктор

Смартфон придется собирать из отдельных запчастей, словно конструктор LEGO Фото: Digital Trends

Появилась информация о новом флагманском смартфоне от Google, который будет обладать провальной ранее концепцией. Новинка будет представлять собой развитие идей, заложенных в Project Ara – модульный смартфон, который придется собирать из отдельных запчастей, словно конструктор LEGO. Конкурировать новому устройству придется с уже существующими Moto Mods.

Информации о новом смартфоне крайне мало. Известно, что Google подали патент на устройство, которое будет продаваться с чипсетом, экраном, датчиками и батареей – остальное будет подключаться отдельно в виде модулей, которые затем будут помещаться в корпус.

Самой интересной деталью является именно модуль с дополнительным оборудованием. В нем может находиться широкий спектр устройств: отдельная камера, расширение памяти, джойстик для игр, отдельная аудиосистема и даже устройства от сторонних производителей.

В качестве камеры возможно будет использоваться не обычный мобильный модуль, а специально созданный. Благодаря наличию собственной электронной начинки такая камера не ограничена возможностями сигнального процессора, встроенного в чипсет центрального блока. Описанный в новом патенте Google концепт является промежуточным вариантом между Project Ara и Moto Mods.

Концепт модульного смартфона от Google Фото: Digital Trends

Впервые идея о модульных смартфонах появилась у Motorola Mobility, которую позже поглотила Google и начала активно работать над Project Ara – бесплатной программно-аппаратной платформы модульного смартфона. В планах производителя было создание лишь платформы, на которую крепились бы "кирпичики" в виде модулей: процессоров, памяти, дисплея, физической клавиатуры, датчиков и прочего. Однако дальше прототипов проект не пошел и был свернут.

Вероятно, в этот раз Google снова возвращается к своей провальной идеи, чтобы сделать новый смартфон на основе полученного опыта.

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