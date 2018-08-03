Google развеял миф о плоской Земле

Последователи "теории плоской Земли" использовали карту Google в качестве доказательства

Земля на картах Google получила правильную форму шара

Пользователи известного сервиса Reddit заметили, что картографический сервис Google Maps поменял дизайн и представление о Земле. Раньше, при максимальном отдалении от точки земной поверхности, карта была плоской. Теперь Земля выглядит шарообразно.

Раньше сервис использовал знаменитую равноугольную цилиндрическую проекцию Меркатора, из-за чего некоторые области на карте искажались, а последователи "теории плоской Земли" использовали это в качестве доказательства, которых оказалось достаточно много.

Отныне в Google Maps проекция карты земной поверхности выглядит корректно с точки зрения науки.

Кроме того, в мобильном приложении Google Maps появилась удобная функция, благодаря которой пользователи смогут не только делиться своим местонахождением, но и сведениями о заряде аккумулятора на устройстве.

Напомним, что ранее Евросоюз оштрафовали Google на рекордную в истории сумму, а их браузер Chrome совершил "удар" по компьютерам всего мира.