Google сдалась: YouTube под Android будет переделан

По мнению Google, новая опция улучшит восприятие YouTube

YouTube сейчас тестирует новое приложение для Android Фото: Unsplash

Google услышала критику со стороны пользователей YouTube и согласилась с аргументами комьюнити. По мнению зрителей, комментарии в мобильном приложении видеохостинга абсолютно бесполезны и мешают просмотру видео. Причем они не столько отнимают место на экране и тратят интернет-трафик на загрузку, сколько просто портят настроение своим негативом.

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Отдел разработки YouTube сейчас тестирует новое приложение для Android, в котором комментарии по умолчанию будут скрыты, а вернуть их можно нажатием специальной кнопки. На свежем скриншоте видно, что кнопка "Комментарии" появится на самом видном месте – как раз между "Дизлайком" и "Поделиться".

Отдельная кнопка для комментариев Фото: The Verge

Отдельная кнопка для комментариев будет полезна тем, кто все же любит участвовать в дискуссиях под видео. Тем не менее, скрытие дискуссии поможет пользователям избавиться от "токсичных" сообщений и, по мнению Google, только улучшит восприятие YouTube.

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"Мы тестируем несколько различных способов отображения комментариев в мобильной версии. Это один из многих экспериментов, которые мы постоянно проводим на YouTube, и мы рассмотрим более широкие возможности, основываясь на отзывах комьюнити", – прокомментировали в Google изданию The Verge.

Напомним, что ранее на YouTube обещали улучшить качество видеоклипов известных исполнителей. Также недавно Google заявила, что закрывает YouTube Gaming.

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