Google сделает мобильный Chrome "супербыстрым"
За возросшую скорость браузер Chrome потребует больше оперативной памяти
Команда разработчиков Chrome работает над новой технологией ускорения загрузки посещенных ранее страниц, под названием BFcache (back/forward cache). Сохраняя состояние JavaScript и DOM объектам в памяти, загрузка кэшированных страниц будет "супербыстрой".
Как заявляет TechSpot, на настольных платформах почти 10% всех загружаемых страниц выполняются с помощью кнопок "вперед" и "назад". Пользователи мобильных устройств в свою очередь увеличивает эту статистику до 19%. Если эта функция будет работать также хорошо, как задумано, то навигация будет гораздо более гибкой и быстрой.
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Но у BFcache есть одна очень серьезная проблема, которую предстоит решить разработчикам: как бороться с ресурсоемкими сценариями. JavaScript не предназначен для случайной остановки, когда пользователь переходит на другую страницу, а затем возобновляет работу. Остановка скрипта, работающего после того, как пользователь покидает сайт, является большой проблемой безопасности, и его перезагрузка полностью лишает функцию смысла. Так или иначе, Google все еще разрабатывает способ безопасного "замораживания" состояния целых страниц.
Создание улучшенных механизмов кэширования поможет увеличить время автономной работы портативных устройств. Однако увеличение кэширования означает больше использования оперативной памяти. Chrome и так часто критикуют за непомерный аппетит к памяти, как только открывается небольшое количество вкладок.
Функция Chrome BFcache находится в стадии разработки, и ее появление в браузере ожидается до 2020 года.
Интернет-провайдеры заявили о повышении тарифов:
Напомним, что ранее в браузере Chrome была добавлена функция быстрой загрузки страниц, мы рассказывали, как ее включить. В то же время Microsoft просит не использовать Internet Explorer.
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