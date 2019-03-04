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Google сделает мобильный Chrome "супербыстрым"

За возросшую скорость браузер Chrome потребует больше оперативной памяти

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
Обратная сторона возросшей скорости Chrome - повышенный аппетит к памяти
Обратная сторона возросшей скорости Chrome - повышенный аппетит к памяти
Фото: TechSpot

Команда разработчиков Chrome работает над новой технологией ускорения загрузки посещенных ранее страниц, под названием BFcache (back/forward cache). Сохраняя состояние JavaScript и DOM объектам в памяти, загрузка кэшированных страниц будет "супербыстрой".

Как заявляет TechSpot, на настольных платформах почти 10% всех загружаемых страниц выполняются с помощью кнопок "вперед" и "назад". Пользователи мобильных устройств в свою очередь увеличивает эту статистику до 19%. Если эта функция будет работать также хорошо, как задумано, то навигация будет гораздо более гибкой и быстрой.

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Но у BFcache есть одна очень серьезная проблема, которую предстоит решить разработчикам: как бороться с ресурсоемкими сценариями. JavaScript не предназначен для случайной остановки, когда пользователь переходит на другую страницу, а затем возобновляет работу. Остановка скрипта, работающего после того, как пользователь покидает сайт, является большой проблемой безопасности, и его перезагрузка полностью лишает функцию смысла. Так или иначе, Google все еще разрабатывает способ безопасного "замораживания" состояния целых страниц.

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Создание улучшенных механизмов кэширования поможет увеличить время автономной работы портативных устройств. Однако увеличение кэширования означает больше использования оперативной памяти. Chrome и так часто критикуют за непомерный аппетит к памяти, как только открывается небольшое количество вкладок.

Функция Chrome BFcache находится в стадии разработки, и ее появление в браузере ожидается до 2020 года.

Интернет-провайдеры заявили о повышении тарифов:

Напомним, что ранее в браузере Chrome была добавлена функция быстрой загрузки страниц, мы рассказывали, как ее включить. В то же время Microsoft просит не использовать Internet Explorer

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Источник: TechSpot
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