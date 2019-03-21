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Google сделает смартфоны Pixel 3 дешевыми

Поисковый гигант готовит упрощенные версии Google Pixel 3 с качественной фотокамерой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Google готовит смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL
Google готовит смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL
Фото: Engaget

На прошлой неделе разработчики ресурса XDA обнаружили в строках кода бета-версии Android 10.0 Q, в которых найдены названия бюджетных телефонов: Pixel 3a и Pixel 3a XL. В свою очередь 9to5Google, ссылаясь на информацию из своих источников, подтвердил, что Google действительно готовит дешевые модификации топовых смартфонов Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL.

Также подтверждены некоторые спецификации. Смартфоны будут представлять собой 5,6-дюймовые и 6-дюймовые модели с округлыми сторонами экрана Active Edge, внутри будет интегрирован чип безопасности Titan M и eSIM. На борту у обеих моделей будет по 64 ГБ памяти. Смартфоны будут поддерживать быструю зарядку 18 Вт через USB-C.

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5,6-дюймовый Google Pixel 3a будет смартфоном, относящимся к среднеценовому сегменту с процессором Snapdragon 670 и 4 ГБ ОЗУ. Экран получит разрешение 2220×1080 (440 ppi). Фотокамеры будут состоять их одинарных фотосенсоров на 12 МП сзади и 8 МП с лицевой стороны. При этом качество этих камер останется на уровне топового Google Pixel 3, который являлся лучшим смартфоном 2018 года по качеству фотографий.

Дата появления в продаже пока не разглашается. Но эксперты предполагают их появление в конце весны 2019 года. Стоимость также является неизвестным фактором, но очевидно, что их цена будет гораздо дешевле, чем Pixel 3, самый дешевый из которых теперь можно найти примерно за 19000 гривен.

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Напомним, что ранее Huawei создали первый 5G смартфон для Европы. В то же время рассекречена главная особенность Google Pixel 4 XL - флагмана 2019 года.

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Источник: 9to5google
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