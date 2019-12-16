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Google сфотографировала "каждый метр Земли" из космоса

Подход Google уникален тем, что сервис Maps точен буквально до метра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:38
Google Maps и Google Earth являются наиболее точными картами в мире
Google Maps и Google Earth являются наиболее точными картами в мире
Фото: Unsplash

На конец 2019 года Google Maps содержит более 57 миллионов квадратных километров спутниковых изображений HD-качества. Снимки картографического сервиса Google Earth в настоящее время охватывают 98% поверхности планеты. Таким образом в картографическом сервисе можно рассмотреть едва ли не "каждый метр Земли".

Смотрите также в сюжете о том, как работает приложение электронной карты вырубки леса:

О картографических достижениях Google заявил старший менеджер по продуктам Google Maps Томас Эскобар. Он также добавил, что их сервис содержит более 16 миллионов километров изображений в Street View. Этого достаточно, чтобы обернуть ими Землю более 400 раз.

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Качество спутниковых снимков, представленных в картографических продуктах Google, значительно улучшилось за последнее десятилетие. Это можно заметить, если использовать ползунок временной шкалы для просмотра спутниковых изображений, сделанных годами ранее. Большинство изображений, полученных за последние несколько лет, легко заметны, в то время как снимки, запечатленные десятилетия или более назад, часто бывают черно-белыми и едва различимыми.

Как Google фотографировала Землю для Street View

Однако сбор изображений является лишь частью огромного проекта. Поисковый гигант должен еще использовать процесс, называемый фотограмметрией, чтобы выровнять и сшить все на место, чтобы создать наиболее точное изображение реального мира. Подход Google уникален тем, что он использует изображения из разных источников и точен до метра.

Напомним, что ранее на картах Google обнаружили таинственную черную дыру. Также недавно Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51.

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Источник: CNET
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