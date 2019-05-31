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Google скопировал идеи Samsung в смартфоне Pixel 4

Смартфоны Google будут напоминать Samsung Galaxy S10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:29
Pixel 4 и 4 XL будут представлены в начале октября 2019 года
Pixel 4 и 4 XL будут представлены в начале октября 2019 года
Фото: SlashGear

Официального анонса смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL еще не состоялось, но утечка от производителя аксессуаров прояснила главную особенность будущих новинок. Фирма Skinomi, специализирующаяся на аксессуарах для различных мобильных устройств, случайно опубликовала изображение пленки на экран Pixel 4, что рассекретило дизайн устройства.

Тот самый снимок Google Pixel 4 с сайта фирмы – видно вырез в экране под фронтальную камеру
Тот самый снимок Google Pixel 4 с сайта фирмы – видно вырез в экране под фронтальную камеру
Фото: iguides.ru

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Как стало известно, в правом верхнем углу Google Pixel 4 присутствует вырез под двойную камеру, как у модельного ряда Samsung Galaxy S10. Как и в случае с большинством флагманов 2019 года, дисплей модельного ряда Pixel 4 будет окружен минимальными рамками.

При детальном рассмотрении макета пленки можно сделать вывод, что смартфоны получат небольшой "подбородок". Два стереодинамика будут встроены в верхнюю и нижнюю грани, о чем говорят соответствующие вырезы.

Рендеры Pixel 4 XL от Phone Arena, которые совпадают с утечкой
Рендеры Pixel 4 XL от Phone Arena, которые совпадают с утечкой
Фото: Phone Arena

Также снимок опроверг слухи касательно отсутствия физических кнопок в пользу сенсорных альтернатив. На опубликованном изображении просматривается кнопка питания и "качелька" регулятора громкости.

Следуя по стопам флагманов Samsung и OnePlus, Google Pixel 4 и 4 XL поступят в продажу на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 855. Согласно последней информации, Google увеличит объем оперативной памяти до 6 ГБ, а также появится версия с объемом хранилища на 128 ГБ. А вот модема 5G ждать не стоит.

Рендеры Google Pixel 4
Рендеры Google Pixel 4
Фото: Phone Arena

На момент выхода в продажу новинки будут поставляться с Android 10 Q. Устройства, скорее всего, получат защиту и от пыли и влаги IP68 и быструю зарядку. Ожидается, что Pixel 4 и 4 XL будут представлены в начале октября 2019 года на ежегодном мероприятии Google, посвященном выходу новых устройств.

Напомним, что ранее покупателю случайно продали секретный прототип смартфона Motorola. В то же время секретный обзор iPhone XI попал на YouTube.

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Источник: iguides.ru
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