Google сменила дизайн Chrome на Android: что нового

Мобильный браузер преобразился в лучшую сторону благодаря упрощению работы с вкладками

Chrome получил сразу две функции, совмещенные в одну Фото: Android Central

Мобильный браузер Chrome, несмотря на свою популярность, обладал рядом недостатков, главным из которых было неудобное меню вкладок. Google намеревалась копировать идеи многозадачности Android и использовала, по их мнению, удобный способ перелистывания открытых страниц. Но по факту эта "карусель" не только откровенно мешала при выборе нужной вкладки, но и способствовала стиранию олеофобного покрытия экрана. В результате Google решила кардинально поменять дизайн вкладок в Chrome.

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28 мая в Google Play появилась обновленная версия Chrome для Android с новым меню вкладок. Ранее эта функция была доступна только в бета-версии веб-браузера и работала с перебоями. Теперь нововведение получило ряд исправлений и стала доступно всем, обещая в лучшую сторону изменить наше представление о многозадачности.

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Что нового?

Вкладки в Chrome теперь выглядят, как миниатюры веб-сайтов Фото: Сегодня

Нововведение представляет собой сразу две функции, совмещенные в одну. Первая представляет собой группировку миниатюр открытых вкладок в виде сетки, наподобие Speed Dial у Chrome. Теперь окна не перекрывают друг друга, позволяя отчетливо рассмотреть содержимое каждого из них.

Группировка вкладок в мобильном Chrome Фото: Сегодня

Вторая функция, которая появилась в Google Chrome, — это группировка запущенных веб-страниц. Она позволяет создать так называемые группы вкладок, пиктограммы которых появятся в нижней части экрана, облегчая таким образом доступ к каждой из них.

Такая возможность пригодится в случае, когда у вас открыто несколько вкладок на разные темы, но в данный момент вам нужны не все. В этом случае вы просто группируете их и переключаетесь между ними одним нажатием.

Напомним, что ранее Google навсегда лишила Android 10 полезной функции. А недавно Google Chrome на Android получил темную тему.

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