Google создали игровой сервис Stadia для слабых компьютеров

Stadia представляет собой облачный игровой сервис, способный запускать игры в 4К и 60 FPS

Как отмечает Google, Stadia – это будущее видеоигр Фото: 9to5google

На специальном мероприятии для разработчиков в Сан-Франциско Google представала новый облачный сервис под названием Stadia. Новейшая разработка поискового гиганта позволила ему выйти на рынок игрового стриминга.

Stadia позиционируется как "Netflix для игр": позволяет обладателю даже самого слабого компьютера запускать любую видеоигру – достаточно просто иметь высокоскоростное подключение к интернету. Более того, сервис не ограничен компьютером – может работать даже на смартфоне, планшете и даже телевизоре. Stadia способна выдавать разрешение 4K с частотой обновления 60 кадров на секунду (FPS) и поддерживает HDR, а в перспективе будет поддерживать и 8K.

Видеоигры запускаются в браузере Chrome – это единственное требование для запуска Stadia. Для дополнительного удобства Google создала даже отдельный геймпад, напоминающий симбиоз DualShock 4 от Sony и геймпад Xbox One S от Microsoft. Но у него были добавлены две дополнительные кнопки: кнопка для быстрой записи игрового процесса на YouTube, а вторая отвечает за быстрый вызов Google Assistant.

Новые кнопки контроллера от Google Фото: 9to5google

Сервис открывает новые возможности перед разработчиками игр, которые смогут продвигать свои игры по-новому, например, напрямую через трансляции на YouTube и Twitch. Допустим, после просмотра трейлера Assassin's Creed: Odyssey на YouTube, можно будет нажать кнопку "Играть", и видеоигра откроется в браузере Chrome, после чего в нее можно будет играть, причем загрузка займет не более 5 секунд.

Google не является первопроходцем в данном направлении. У Sony есть потоковый сервис PlayStation Now, который позволяет запускать через интернет большую библиотеку игр от PlayStation 3 и 4. Существует проект NVIDIA Geforce Now, который позволяет запускать на телеприставке Nvidia Shield несколько видеоигр в потоковом режиме. Также параллельно свой игровой стриминговый сервис разрабатывает Microsoft.

Однако у Google есть весомое преимущество перед вышеописанными конкурентами – громадное количество серверов и узлов в Сети (более 7500), расположенных по всему миру, обеспечивающие высокую скорость и надежность. Ведущие разработчики игр, включая Unreal и Unity, а также такие студии, как id Software, уже сотрудничают с Google в рамках Stadia.

Сервис уже доступен во многих странах мира, но Украины в этом списке пока нет.

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