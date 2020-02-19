Google Stadia появится на 18 смартфонах Android

Сервис Google Stadia будут поддерживать смартфоны Samsung Galaxy, ASUS и Razer Phone

Потоковый игровой сервис Google Stadia стартовал не слишком удачно, но поисковый гигант намерен расширять свое влияние на игровую индустрию. Stadia продолжает медленно улучшаться и собирается получить много новых функций, а также десятки новых игр (включая эксклюзивные) в этом году. Однако, прежде чем это произойдет, Google сосредоточится на расширении базы пользователей платформы. Как сообщает Engadget, 20 февраля Google представит Stadia для более широкого спектра новых смартфонов.

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У Stadia все еще есть множество проблем, но ограниченная доступность мобильной связи – одна из самых главных. Поскольку люди не могут даже получить доступ к платформе, интерес к ней остается крайне низким.

Сейчас Google Stadia доступна на крайне ограниченном количестве устройств – это в основном фирменные смартфоны Pixel, планшеты и ТВ-приставка Chromecast. Однако Google понимает, что для "спасения" своего проекта, ему нужно расширять пользовательскую базу – поэтому поддержка новых моделей смартфонов является правильным решением.

Новый набор телефонов с поддержкой Stadia будет представлен устройствами Samsung Galaxy. Из 18 новых смартфонов, которые скоро будут поддерживаться, в общей сложности 14 являются моделями Galaxy S8 или новее (включая новинки в лице S20, S20 + и S20 Ultra). Четыре оставшихся устройства являются "игровыми телефонами": ASUS ROG Phone 1 и 2 и Razer Phone 1 и 2.

Итоговый список выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S8 Active Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10+ Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra ASUS ROG Phone ASUS ROG Phone 2 Razer Phone Razer Phone 2

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Для сравнения сервис потоковой передачи игр Microsoft xCloud уже поддерживает все устройства Android 6.0 (или новее). Это огромная разница по сравнению с небольшим списком совместимых устройств Stadia, и трудно понять, почему Google развивается так медленно. С одной стороны, позиция Google на рынке Android дает ей преимущество в привлечении Stadia к большему количеству гаджетов, но, похоже, поисковый гигант не желает пользоваться своими возможностями.

Если вы не пользовались Stadia, то теряете немного. Обещанные функции, такие как поддержка разрешения 4K и функции Google Assistant по-прежнему отсутствуют на платформе (хотя они должны появиться в ближайшее время), а полный список доступных игр в данный момент очень скромный.

Напомним, что ранее Google пообещала, что благодаря Stadia Cyberpunk 2077 будет работать на слабых компьютерах. Также недавно мы узнавали, сколько стоит PlayStation 5.

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