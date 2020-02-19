Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Google Stadia появится на 18 смартфонах Android

Сервис Google Stadia будут поддерживать смартфоны Samsung Galaxy, ASUS и Razer Phone

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43

Потоковый игровой сервис Google Stadia стартовал не слишком удачно, но поисковый гигант намерен расширять свое влияние на игровую индустрию. Stadia продолжает медленно улучшаться и собирается получить много новых функций, а также десятки новых игр (включая эксклюзивные) в этом году. Однако, прежде чем это произойдет, Google сосредоточится на расширении базы пользователей платформы. Как сообщает Engadget, 20 февраля Google представит Stadia для более широкого спектра новых смартфонов.

Читайте также:
Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

У Stadia все еще есть множество проблем, но ограниченная доступность мобильной связи – одна из самых главных. Поскольку люди не могут даже получить доступ к платформе, интерес к ней остается крайне низким.

Сейчас Google Stadia доступна на крайне ограниченном количестве устройств – это в основном фирменные смартфоны Pixel, планшеты и ТВ-приставка Chromecast. Однако Google понимает, что для "спасения" своего проекта, ему нужно расширять пользовательскую базу – поэтому поддержка новых моделей смартфонов является правильным решением.

Новый набор телефонов с поддержкой Stadia будет представлен устройствами Samsung Galaxy. Из 18 новых смартфонов, которые скоро будут поддерживаться, в общей сложности 14 являются моделями Galaxy S8 или новее (включая новинки в лице S20, S20 + и S20 Ultra). Четыре оставшихся устройства являются "игровыми телефонами": ASUS ROG Phone 1 и 2 и Razer Phone 1 и 2.

Читайте также:
Игры PlayStation 4 смогли запустить на компьютере: видео

Итоговый список выглядит следующим образом:

  1. Samsung Galaxy S8
  2. Samsung Galaxy S8+
  3. Samsung Galaxy S8 Active
  4. Samsung Galaxy Note 8
  5. Samsung Galaxy S9
  6. Samsung Galaxy S9+
  7. Samsung Galaxy Note 9
  8. Samsung Galaxy S10
  9. Samsung Galaxy S10+
  10. Samsung Galaxy Note 10
  11. Samsung Galaxy Note 10+
  12. Samsung Galaxy S20
  13. Samsung Galaxy S20+
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra
  15. ASUS ROG Phone
  16. ASUS ROG Phone 2
  17. Razer Phone
  18. Razer Phone 2

Смотрите также в сюжете о том, при каких условиях может исчезнуть интернет:

Для сравнения сервис потоковой передачи игр Microsoft xCloud уже поддерживает все устройства Android 6.0 (или новее). Это огромная разница по сравнению с небольшим списком совместимых устройств Stadia, и трудно понять, почему Google развивается так медленно. С одной стороны, позиция Google на рынке Android дает ей преимущество в привлечении Stadia к большему количеству гаджетов, но, похоже, поисковый гигант не желает пользоваться своими возможностями.

Если вы не пользовались Stadia, то теряете немного. Обещанные функции, такие как поддержка разрешения 4K и функции Google Assistant по-прежнему отсутствуют на платформе (хотя они должны появиться в ближайшее время), а полный список доступных игр в данный момент очень скромный.

Напомним, что ранее Google пообещала, что благодаря Stadia Cyberpunk 2077 будет работать на слабых компьютерах. Также недавно мы узнавали, сколько стоит PlayStation 5.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гибкий смартфон Motorola Razr не поддается ремонту Сокровище из могилы: найдена забытая игра StarCraft Ghost от Blizzard Google отказался от проекта бесплатного Wi-Fi во всем мире Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену
Google игры Samsung Android смартфоны Samsung Galaxy Stadia
Источник: Engadget
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт
Беляши на кефире: безумно вкусный рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 10:05Food

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Вчера, 20:18Events

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

Вчера, 16:05Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

Вчера, 15:27Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Вчера, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 09:05Техно

Мороз и Tesla: с какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей

17 февраляFun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

17 февраляEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

17 февраляFun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

17 февраляШоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

17 февраляТехно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

17 февраляFun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 февраляWellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

17 февраляТехно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

17 февраляТехно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

Новости партнеров

Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Холоденко о разводе Остапчука:
Холоденко о разводе Остапчука: "У любого преступления есть мотив"
Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком
Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
В сети показали, как Регина Тодоренко выглядит без макияжа
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь
Ученые: если есть этот продукт ежедневно, то быстро оздоровитесь