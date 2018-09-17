Google тайно проникает на смартфоны и меняет настройки

Компания призналась, что намеренно меняет настройки смартфонов в качестве эксперимента

Google призналась в "преступлении". Фото: Phone Arena

Пользователи смартфонов Google Pixel на операционной системе Android 9.0 Pie заметили странности в настройках. Многие отмечают, что функция экономия заряда Battery Saver включается самостоятельно, даже когда ее переключали в положение "выключено", а батарея была заряжена на 100%.

Сперва пользователи решили, что это ошибка в Android 9.0, которая "прилетела" с хотфиксом (крохотным обновлением) пару недель назад. Но проблема оказалась куда серьезнее.

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Google призналась на Reddit, что сама меняет настройки смартфонов удаленно в качестве эксперимента по тестированию новой функции энергосбережения. Изначально планировалось использовать ее на ограниченном количестве устройств, но ошибка в базе данных привела к тому, что к удаленному управлению непреднамеренно подключилось огромное количество пользователей без их согласия.

Удаленное управление затронуло не только Google Pixel, но и Essential Phone, OnePlus 6, Nokia, где была установлена ОС Android 9 Pie. На текущий момент разработчики уведомили владельцев всех аппаратов, что настройки сброшены на значения "по умолчанию" и эксперимент временно прекратился.

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Добавим, у Apple и Google имеются экстренные возможности для принудительной установки обновлений или внесения других изменений в iOS и Android. Это вынужденная мера для обеспечения безопасности устройств пользователей.

Напомним, что ранее Google оконфузилась с новой прошивкой, когда новый Android 9.0 ломал смартфоны. Более того, компания официально заявила, что отказывается от популярной операционной системы.