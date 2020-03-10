Google удалила популярное приложение для смартфонов

Приложение было удалено из Google Play из-за неоднократных нарушений правил магазина

Самый популярный бенчмарк (программа для оценки производительности смартфонов) AnTuTu был удален из Google Play. Вместе с приложением были удалены все программы от разработчика: Antutu 3DBench, Antutu Benchmark и AItutu Benchmark.

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AnTuTu — один из старейших бенчмарков для Android, а недавно вышла отдельная версия для iOS. Эта утилита стала негласным стандартом для оценивания мощности смартфонов – на ее основе ежемесячно выпускаются рейтинги самых производительных устройств, которые часто помогают потребителям определиться с выбором. Конечно, AnTuTu не является истиной в последней инстанции, к ней есть множество претензий, но свою основную функцию она выполняет вполне неплохо.

Изначально появилось предположение, что Google удалила все приложения из-за связи AnTuTu с компанией Cheetah Mobile. До этого все приложения Cheetah Mobile были удалены с Google Play из-за неоднократных нарушений правил магазина. Однако сегодня представитель AnTuTu заявил, что на самом деле Cheetah Mobile не является владельцем AnTuTu.

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Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений. При этом AnTuTu акцентирует внимание на том, что компания была создана в 2011 году, еще до появления Cheetah Mobile. Последняя просто является акционером AnTuTu с 2014 года.

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Сам факт удаления приложений обусловлен тем, что AnTuTu в своей политике конфиденциальности указала ссылку на сайте Cheetah Mobile. Таким образом, вскоре, приложения AnTuTu будут возвращены в Google Play.

Сейчас AnTuTu отсутствует в Google Play Фото: Сегодня

Напомним, что ранее были названы самые мощные смартфоны 2019 года. В то же время мощный процессор для дешевых смартфонов обогнал iPhone 11.

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