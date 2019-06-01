Google вернула Huawei поддержку Android

Смартфон Huawei Mate 20 Pro вернули в программу бета-тестирования Android Q

Возврат в программу бета-теста является временным и продлится 90 дней Фото: Pocket-Lint

В средине мая компания Huawei подверглась жестким санкциям со стороны правительства США и ряда американских компаний, среди которых была даже Google. Однако сегодня поисковый гигант пересмотрел свое отношение к смартфонам китайского производителя и вернул Huawei Mate 20 Pro в список устройств, которые участвуют в программе бета-тестирования Android 10 Q.

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Китайской корпорации вернули возможность пользоваться microSD картами, поскольку ее также восстановили в Ассоциации SD и Wi-Fi Альянсе, что значительно облегчит выпуск новых устройств. Судя по смягчению санкций, модельный ряд смартфонов Huawei 2018 и 2019 годов успеет получить обновление до Android 10.0.

Однако "радость" продлится недолго – возврат является временным и продлится 90 дней после чего запрет снова вступит в силу. Это связано с отсрочкой, которую американцы дали Huawei для подготовки к изоляции.

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Что касается устройств, которые принимают участие в программе бета-тестирования Android Q, вот полный список:

Asus ZenFone 5Z

Essential Phone

LG G8 ThinQ

Nokia 8.1

OnePlus 6T

Oppo Reno

realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

TENO SPARK 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xioami Mi 9

Xioami Mi Mix 3 5G

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel

Pixel XL

В то же время модельный ряд Mate 30 может не успеть к моменту повторного запрета, поэтому вполне вероятно, что новые смартфоны компании выпустят уже на новой операционной системе KirinOS, а по новым слухам – HonorOS.

Напомним, что ранее Huawei хотели оставить без Windows и Microsoft начала изымать продукцию Huawei из продажи.

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