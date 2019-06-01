Google вернула Huawei поддержку Android
Смартфон Huawei Mate 20 Pro вернули в программу бета-тестирования Android Q
В средине мая компания Huawei подверглась жестким санкциям со стороны правительства США и ряда американских компаний, среди которых была даже Google. Однако сегодня поисковый гигант пересмотрел свое отношение к смартфонам китайского производителя и вернул Huawei Mate 20 Pro в список устройств, которые участвуют в программе бета-тестирования Android 10 Q.
Смотрите также в сюжете о том, как защититься от смартфонов-шпионов:
Китайской корпорации вернули возможность пользоваться microSD картами, поскольку ее также восстановили в Ассоциации SD и Wi-Fi Альянсе, что значительно облегчит выпуск новых устройств. Судя по смягчению санкций, модельный ряд смартфонов Huawei 2018 и 2019 годов успеет получить обновление до Android 10.0.
Однако "радость" продлится недолго – возврат является временным и продлится 90 дней после чего запрет снова вступит в силу. Это связано с отсрочкой, которую американцы дали Huawei для подготовки к изоляции.
Что касается устройств, которые принимают участие в программе бета-тестирования Android Q, вот полный список:
- Asus ZenFone 5Z
- Essential Phone
- LG G8 ThinQ
- Nokia 8.1
- OnePlus 6T
- Oppo Reno
- realme 3 Pro
- Sony Xperia XZ3
- TENO SPARK 3 Pro
- Vivo X27
- Vivo NEX S
- Vivo NEX A
- Xioami Mi 9
- Xioami Mi Mix 3 5G
- Pixel 3
- Pixel 3 XL
- Pixel 2
- Pixel 2 XL
- Pixel
- Pixel XL
В то же время модельный ряд Mate 30 может не успеть к моменту повторного запрета, поэтому вполне вероятно, что новые смартфоны компании выпустят уже на новой операционной системе KirinOS, а по новым слухам – HonorOS.
Напомним, что ранее Huawei хотели оставить без Windows и Microsoft начала изымать продукцию Huawei из продажи.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram