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Google вернула Huawei поддержку Android

Смартфон Huawei Mate 20 Pro вернули в программу бета-тестирования Android Q

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:41
Возврат в программу бета-теста является временным и продлится 90 дней
Возврат в программу бета-теста является временным и продлится 90 дней
Фото: Pocket-Lint

В средине мая компания Huawei подверглась жестким санкциям со стороны правительства США и ряда американских компаний, среди которых была даже Google. Однако сегодня поисковый гигант пересмотрел свое отношение к смартфонам китайского производителя и вернул Huawei Mate 20 Pro в список устройств, которые участвуют в программе бета-тестирования Android 10 Q.

Смотрите также в сюжете о том, как защититься от смартфонов-шпионов:

Китайской корпорации вернули возможность пользоваться microSD картами, поскольку ее также восстановили в Ассоциации SD и Wi-Fi Альянсе, что значительно облегчит выпуск новых устройств. Судя по смягчению санкций, модельный ряд смартфонов Huawei 2018 и 2019 годов успеет получить обновление до Android 10.0.

Однако "радость" продлится недолго – возврат является временным и продлится 90 дней после чего запрет снова вступит в силу. Это связано с отсрочкой, которую американцы дали Huawei для подготовки к изоляции.  

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Что касается устройств, которые принимают участие в программе бета-тестирования Android Q, вот полный список:

  • Asus ZenFone 5Z
  • Essential Phone
  • LG G8 ThinQ
  • Nokia 8.1
  • OnePlus 6T
  • Oppo Reno
  • realme 3 Pro
  • Sony Xperia XZ3
  • TENO SPARK 3 Pro
  • Vivo X27
  • Vivo NEX S
  • Vivo NEX A
  • Xioami Mi 9
  • Xioami Mi Mix 3 5G
  • Pixel 3
  • Pixel 3 XL
  • Pixel 2
  • Pixel 2 XL
  • Pixel
  • Pixel XL

В то же время модельный ряд Mate 30 может не успеть к моменту повторного запрета, поэтому вполне вероятно, что новые смартфоны компании выпустят уже на новой операционной системе KirinOS, а по новым слухам – HonorOS.

Напомним, что ранее Huawei хотели оставить без Windows и Microsoft начала изымать продукцию Huawei из продажи.

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Google смартфон Android операционная система Huawei Android 10.0
Источник: Andro4all
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