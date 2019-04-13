Google выплатит пользователям по 400 долларов

Huawei и Google возместят пользователям Nexus 6P ущерб за бракованные смартфоны уходили в бесконечную перезагрузку

Брак был вызван перегревом процессора Snapdragon 810 Фото: CNET

Apple не единственная компания, чьи смартфоны имеют проблемы с батареями, влияющими на производительность. У моделей Google Nexus 6P на Android были обнаружены похожие неприятности. Apple в свое время удалось избежать ответственности за содеянное (клиентам предлагалось заменить батареи по скидке), а вот за Google взялись серьезно и коллективный судебный иск заставил компанию возместить пострадавшим пользователям ущерб, сообщает The Verge.

Дефекты батарей в устройствах Nexus 6P (модель 2015 года) вызывали случайное отключение телефонов или выпадание в циклическую перезагрузку. Эти проблемы были настолько широко распространены, что Google в итоге признала свою ошибку и в настоящее время фактически прекратила судебную борьбу, длившуюся последние 4 года.

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Совместно с компанией-партнером Huawei Google договорилась урегулировать иск путем компенсации пострадавшим пользователям в размере 400 долларов за каждое обращение. Для тех пользователей, которые получили в качестве замены по гарантии смартфон Google Pixel XL, максимальной компенсацией будет 10 долларов.

Последний из линейки Nexus, смартфон Nexus 6P страдал от серьезного перегрева из-за технологического брака процессора Snapdragon 810. Перегрев приводил к уходу в циклическую перезагрузку, что также вызывало разрядку аккумулятора, как следствие ее более быстрый износ.

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Напомним, что ранее аккумулятор Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки. В свою очередь прошивка iOS 12.2 улучшила батареи старых iPhone, повысив их автономное время работы.

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