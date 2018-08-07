Google выпустила "сладкий" Android 9.0 Pie
Официальная версия нового Android доступна для смартфонов Pixel и Essential Phone
Google заявила об официальном выпуске мобильной операционной системы Android 9.0 Pie ("пирог"), известная ранее как Android P. Официальная версия уже доступна для смартфонов Pixel и Essential Phone, а спустя несколько недель начнет распространение на другие устройства.
Кроме этого, Google уже отправила исходный код Android 9.0 Pie в программу Android Open Source Project (AOSP), таким образом доступ к нему получат другие производители смартфонов на Android.
Главная особенность Android Pie – поддержка выреза под камеру в экране. Кроме того, в ней появились новые жесты управления вместо старых кнопок навигации, улучшенное меню и экран многозадачности, новая панель оповещений, доработанный режим "Не беспокоить", интеграция приложений в поиск, оптимизация расхода батареи за счет машинного обучения, а также обновление Material Design.
Одна из самых интересных функций Android Pie — функция Digital Wellbeing, которая представляет из себя график с таймером, показывающим, как долго вы пользуетесь смартфоном в течение дня и в каких приложениях проводите больше всего времени. При желании можно установить лимит на использование любых приложений.
Подобная функция контроля времени реализован в бета-версиях iOS 12, но компания Google зашла еще дальше и добавила в Android Pie возможность автоматического отключения цветов на экране. Воспользоваться функцией Digital Wellbeing можно уже сейчас на смартфоне Pixel с установленным обновлением до Android 9.0 Pie.
Напомним, что Android получил долгожданную возможность от iPhone, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.