Google выпустила "сладкий" Android 9.0 Pie

Официальная версия нового Android доступна для смартфонов Pixel и Essential Phone

Android 9.0 Pie уже доступен для загрузки. Фото: SlashGear

Google заявила об официальном выпуске мобильной операционной системы Android 9.0 Pie ("пирог"), известная ранее как Android P. Официальная версия уже доступна для смартфонов Pixel и Essential Phone, а спустя несколько недель начнет распространение на другие устройства.

Кроме этого, Google уже отправила исходный код Android 9.0 Pie в программу Android Open Source Project (AOSP), таким образом доступ к нему получат другие производители смартфонов на Android.

Android 9.0 slashgear.com

Главная особенность Android Pie – поддержка выреза под камеру в экране. Кроме того, в ней появились новые жесты управления вместо старых кнопок навигации, улучшенное меню и экран многозадачности, новая панель оповещений, доработанный режим "Не беспокоить", интеграция приложений в поиск, оптимизация расхода батареи за счет машинного обучения, а также обновление Material Design.

Новый дизайн интерфейса Android Pie Crypto News Broadcasting

Одна из самых интересных функций Android Pie — функция Digital Wellbeing, которая представляет из себя график с таймером, показывающим, как долго вы пользуетесь смартфоном в течение дня и в каких приложениях проводите больше всего времени. При желании можно установить лимит на использование любых приложений.

Оптимизация расхода батареи теперь идет за счет машинного обучения Android Authority

Подобная функция контроля времени реализован в бета-версиях iOS 12, но компания Google зашла еще дальше и добавила в Android Pie возможность автоматического отключения цветов на экране. Воспользоваться функцией Digital Wellbeing можно уже сейчас на смартфоне Pixel с установленным обновлением до Android 9.0 Pie.

Напомним, что Android получил долгожданную возможность от iPhone, а также названо главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.