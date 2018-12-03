Google закрывает сервис с миллиардом пользователей

Поисковый гигант закроет сервис Hangouts, который не пользуется популярностью

Hangouts может быть закрыт в 2020 году. Фото: Android Authority

Вслед за закрытием Google+ поисковый гигант избавится от очередного сервиса – мессенджера Hangouts. В 2013 году Google Talk был переименован в Hangouts и получил ряд удобных нововведений, а за время своего существования аудитория пользователей выросла до миллиарда, но Google посчитал сервис невостребованным.

На текущий момент мессенджер существует как отдельное приложение, встроен Gmail и некоторые другие продукты Google. Однако Hangouts уже давно не получал обновлений, поэтому его закрытие не вызвало удивления – многие пользователи уже давно им не пользуются.

Мессенджер Hangouts не обновлялся уже больше года Фото: AndroidCentral

Точной даты закрытия Hangouts Google пока не называет, но вероятно это случится в 2020 году. У Google есть альтернативный мессенджер Allo, который тоже не пользуется особой популярностью и может быть закрыт вслед за Hangouts.

Стоит вспомнить, что полгода назад команда Allo перешла в развитие сервиса Android Messages – приложение сообщений с поддержкой Chat, на который Google возлагает большие надежды.

Напомним, что ранее Google постепенно хоронит Android и готовит новую мобильную операционную систему. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 альтернатив Google Play для Android.