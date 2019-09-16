Google закрывает важный проект на YouTube: что отключат

Удобный интерфейс Leanback для телевизоров со Smart TV и телеприставок на Android закрывается

Закрытием проекта Gogle желает увеличить продажи приставок на Android TV Фото: Unsplash

С набором популярности смарт-телевизоров со встроенным браузером, Google придумала компактный интерфейс своего сервиса YouTube, чтобы пользователям было удобно смотреть разнообразный видеоконтент и управлять навигацией с обычного дистанционного пульта управления. Интерфейс получил название Leanback. Позже Google использовала его основу для создания мобильного приложения для приставок на Android, а также веб-приложения для Smart TV. Правда популярность оригинального Leanback от этого пострадала, и Google решила проект закрыть, отправив его на интернет-кладбище.

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Leanback открывается по адресу youtube.com/leanback (или youtube.com/tv) – в таком режиме YouTube запускается на полный экран. Однако с сегодняшнего дня пользователи, зашедшие на сайт, могут увидеть предупреждение о скором прекращении проекта.

Предупреждение всем посетителям youtube.com/leanback (youtube.com/tv) Фото: Сегодня

От закрытия удобного интерфейса YouTube в первую очередь пострадают обладатели китайских смарт-приставок, подключенных к телевизору. На Amazon Fire TV, например, нет официального приложения YouTube, а десктопная или мобильная версия сайта излишне громоздкая. Но всему хорошему, как это часто случается, приходит конец. Дата закрытия пока не объявлена, но, как показывает практика, обычно Google сворачивает проекты спустя полгода после объявления.

Недавно Google разорвала контракты с производителями телевизоров и удалила приложение YouTube со старых платформ Smart TV. Есть мнение, что таким радикальным действием поисковый гигант пытается заставить производителей телевизионных приставок заключать соглашения об использовании этого интерфейса в приложениях на коммерческой основе или тем самым старается увеличить продажи приставок на своей платформе Android TV.

Напомним, что ранее Google навсегда закрыла социальную сеть Google+. В то же время старым смартфонам заблокировали доступ в Google Play.

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