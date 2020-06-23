Google запустил новую социальную сеть Keen

Google создала новую платформу Keen и активно рекомендует контент пользователям на основе машинного обучения

После закрытия откровенно неудачной соцсети Google+ поисковый гигант без помпезных анонсов просто тихо запустил еще одну социальную сеть с уклоном на контент под названием Keen. Новое творение Google упоминается как конкурент Pinterest, но это не совсем так. Keen — это приложение для машинного обучения, которое активно продвигает пользователям соответствующие веб-страницы по интересам. "Кин" готов стать новым источником реферального трафика, что делает его потенциально интересным проектом для наращивания просмотров.

Согласно описанию, Keen – это место, где пользователи могут собирать контент на интересующие их темы, делиться этими подборками с другими людьми, а также находить новый контент на основе того, что они сохранили. При этом разработчики отмечают, что новое приложение не предназначено для того, чтобы пользователи тратили "бесконечное время" на браузинг. Оно призвано стать "домом" для их интересов.

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Что отличает Keen от Pinterest, так это то, что Keen использует поиск Google и машинное обучение, чтобы помочь раскрыть содержание, которое связано с узкими интересами пользователей. При этом в отличие от Pinterest, поиском интересного контента займется искусственный интеллект, а пользователю останется только отсеять ненужное и сосредосточится на интересных и полезных для себя публикациях. По мере наполнения своей коллекции, Keen будет становиться еще лучше в освоении того типа контента, который интересует пользователей.

Новый сервис доступен в виде веб-сайта и Android-приложения, а вот iOS-версии пока нет. Зарегистрироваться можно с помощью своей личной учетной записи Google.

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