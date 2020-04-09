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Google запустила загадочный дудл: что он значит

Дудл от Google посвящается тем, кто помогает лечить COVID-19 или борется с его распространением по всему миру

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:02

9 апреля на главной странице Google появился новый тематический дудл. Но ни к одному празднику или ежегодному событию он не относится – что же он значит? Выяснилось, что дудл является благодарностью всем причастным к борьбе против коронавируса от поискового гиганта.

Дудл посвящается тем, кто помогает лечить COVID-19 или борется с его распространением по всему миру. К тому же компания выражает огромную благодарность работникам коммунальных служб.

Дудл от Google 9 апреля

На анимированном значке нарисован коммунальщик, а рядом мусорник. Заглавная буква слова Google отправляет к коммунальщику сердечки, как символ благодарности. Более того, Google не собирается на этом останавливаться и планирует выпустить целую серию дудлов, в которых будет благодарить людей из самых разных профессиональных сфер, помогающих бороться с пандемией.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд заболел коронавирусом:

Напомним, что ранее Google учил пользователей мыть руки через дудл. Также недавно Google отмечал 21 год со дня создания праздничным ретродудлом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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