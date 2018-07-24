Google заставит владельцев смартфонов платить за Android

Вендорам придется платить Google за лицензию операционной системы

Android вскоре станет платным. Фото: El Confidencial

Google пересмотрит политику лицензирования Android после того, как Евросоюз оштрафовал корпорацию на 4 млрд.

Android всегда был бесплатным для любых устройств, которые использовали его в качестве своей операционной системы, включая Chrome, Gmail, YouTube и другие сервисы Google. Но по мнению Евросоюза, Google своей бесплатной политикой стал монополистом на рынке, что нарушает европейское законодательство.

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Глава компании Сундар Пичаи заявил, что поисковый гигант сделает Android платным для всех – компаниям придется платить Google за лицензию мобильной операционной системы, что моментально отразится на подорожании гаджетов.

Как утверждает Пичай, Android на 2018-й год установлен на 24 тыс. устройств (смартфоны, планшеты, часы, Smart TV приставки, телевизоры, магнитолы, умная бытовая техника) более чем 1300 компаний.

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По мнению Google, Android не монополизировал рынок, а наоборот, сделал его доступным для всех.

Напомним, что Google возрождает кнопочные телефоны Nokia, и в Украине входят в моду "древние" мобильные телефоны.