Гордость страны: ТОП-5 игр родом из Украины

Самые известные видеоигры, разработанные украинскими программистами, получившие признание во всем мире.

В честь праздника мы вспоминаем самые успешные украинские игры. Фото: cossacks3.com

Ценность украинских разработчиков во всем мире очень высока. Многие из них работают в таких компаниях, как Microsoft, Google и Apple, меняя наш мир к лучшему. Однако не все выезжают зарубеж, многие остаются в Украине и разрабатывают собственные проекты, нацеленные на мировой рынок.

В честь Дня Независимости Украины мы расскажем о самых известных отечественных видеоиграх. Охватить все проекты не получится, поэтому заострим внимание на самых значимых, которые получили высокие оценки критиков или обладают большой фан-базой.

Анабиоз: Сон разума

Постер игры Анабиоз: Сон разума Канобу

Эта игра во всем мире известна под названием Cryostasis: Sleep of Reason. Разработанная украинской компанией Action Forms в 2008 году компьютерная игра в жанре survival horror (режим выживания в жанре ужасов) получила высокие оценки критиков и игроков: Metacritic рейтинг игры составляет 6,9 и 7,9 баллов.

10 лет назад проект выглядел просто фантастически, поскольку "Анабиоз: Сон разума" была первой видеоигрой, использующая кинематографическую графику с эффектом Motion Blur. При этом все объекты использовали высокополигональные модели. В самой игре была использована реалистичная физика с технологией PhysX – можно было заметить, как лед на замерзших стенах начинал таять при включении источника тепла и стекал на пол тонкими струйками.

"В тылу врага"

Постер игры "В тылу врага" Best Way

Серия компьютерных игр в жанре стратегии с экшн элементами по Второй мировой войне. Проект "В тылу врага" разработан украинской компанией Best Way из Северодонецка. Первая часть вышла в 2004 году, известная на Западе как "Soldiers: Heroes of World War II". Игру высоко оценили во всем мире, выставив 8,6 баллов в Metacritic.

Игра цепляла нестандартным для стратегий подходом, когда каждый отдельный юнит мог управляться игроком вручную, будто в шутере от третьего лица. Кроме того, в игре была масса разнообразных уровней с высокой детализацией и вниманием к мелочам.

Игрок мог взять под управление любую технику, включая вражескую: танки, бронетранспортеры, мотоциклы, грузовики, автомобили. Сама техника обладала зонами поражения, а не привычными хитпоинтами, и при попадании у автомобилей могли разбиться стекла, отвалиться колеса, погнуться корпус, а у танков отвалиться гусеница, заклинить или вовсе оторвать башню при взрыве боекомплекта.

Скриншот из игры "В тылу врага"

Самой приятной фишкой игры была тотальная разрушаемость: в ней почти не было объектов, которые не подвергались уничтожению. В последующих частях даже появилось подобие терраморфига, когда воронку от взрыва можно было использовать в качестве укрытия.

Скриншот из игры "В тылу врага"

При этом, каждый уровень представлял из себя "песочницу", где каждый мог проходить локацию, как ему вздумается, используя все возможности игры: кто-то выбирал незаметную тактику, а другие предпочитали сесть в танк и сравнять всю локацию с землей.

Скриншот из игры "В тылу врага"

На 2018 год у Best Way насчитывается 15 игр в серии "В тылу врага", последняя из которых вышла в 2016 году с названием "Штурм 2: В тылу врага. Начало". Сейчас компания активно разрабатывает очередную игру по Второй мировой войне Gates of Hell, используя давно отточенную формулу успеха, но с улучшенной графикой и физическим движком.

"Казаки"

Постер игры "Казаки 3"

В 2000 году появился "украинский ответ" популярной стратегии Age of Empires в виде игры "Казаки: Европейские войны". Это игра в жанре стратегия в реальном времени, разработанная киевской студией GSC Game World.

Игра подкупала приятной на тот момент графикой и большим количеством стран, за которые можно было сыграть: Австрия, Алжир, Англия, Венеция, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Пруссия, Пьемонт, Россия, Саксония, Турция, Украина, Франция и Швеция. Большинство стран, преимущественно страны Западной Европы, обладают стандартным набором строений и юнитов. Юниты каждой страны кроме внешних отличий имеют свои индивидуальные особенности.

Скриншот из игры "Казаки: Европейские войны" (2000 год)

В сюжетной кампании можно было возглавить казаков Запорожской Сечи и повоевать против татар, а затем побороться за независимость от Речи Посполитой.

На 2018 год вышло 3 полноценные части Казаков и девять дополнений к ним. Последняя игра в серии Казаки 3 вышла в 2016 году.

S.T.A.L.K.E.R.

Постер игры "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl" apocalypsezone.com

Игра S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, разработанная студией GSC Game World, во всем мире напрямую ассоциируется с Украиной, наряду с Шевченко, Чернобылем. Игра доказавшая, что украинский геймдев может делать атмосферные игры, которые не уступают западным аналогам.

Главная причина популярности – возможность побродить по виртуальной Чернобыльской зоне с мертвым городом Припять с кучей аномалий, монстров и интересным нелинейным сюжетом.

Те, кто помнят анонс игры в 2001 году, пришлось ждать долгие 7 лет до момента выхода. За время разработки S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля два раза сменил название, сменил стилистику из футуристического аркадного шутера, до экшна в открытом мире будущего Чернобыльской зоны, и, к сожалению, потерял множество обещанных возможностей, вроде вождения транспорта и полноценную систему A-Life.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля c HD модом

Хотя больше всего игру полюбили именно на просторах стран СНГ, поскольку в игре была в наличии своя родная стилистика. Именно за атмосферу и родной стиль игре прощали многочисленные баги, коих в S.T.A.L.K.E.R. было огромнейшее количество, часть из которых не исправлена до сих пор.

ЧАЭС в игре S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля STALKER Wiki

После "Тени чернобыля" вышло еще два аддона в виде самостоятельных игр: S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Последняя оказалась самой удачной игрой серии, максимально приблизившись к показателю "тот самый Сталкер".

Метро 2033

Постер игры Метро 2033 technobuffalo.com

Metro 2033 — это видеоигра в жанрах шутера и ужасов, появившаяся в продаже в 2010 году. Разработанная украинской компанией 4A Games из Киева, часть из которых ранее работали в GSC Game World. Является первой полностью отечественной игрой, вышедшей на игровой приставке Xbox 360.

Сюжет игры основывается на одноименном романе Дмитрия Глуховского "Метро 2033". Сюжет игры разворачивается в постапокалиптической Москве, а именно – в московском метро, где каждая станция представляет собой оплот из разнообразных политических движений: от коммунизма, до анархизма.

Метро 2033 Игромания

Второй особенностью игры стала очень красивая графика с использованием технологий API DirectX 11. Вкупе с великолепной дизайнерской работой уровней, Metro 2033 стала одной из самых атмосферных игр 2010 года. Также стоит отметить и минималистичный дизайн интерфейса, где вместо экранных индикаторов приходилось визуально оценивать недостаток патронов в обойме, изношенности фильтров в противогазе, а вместо сюжетного указателя приходилось ориентироваться по компасу.

Метро 2033 Игромания

Успех помог разработчикам выпустить продолжение в виде Metro: Last Light, продолжающая оригинальную историю. А в феврале 2019 года 4A Games выпустят третью игру в серии – Metro Exodus.

