Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Горячая начинка: создан сверхбыстрый смартфон с вентилятором

Смартфон Nubia Red Magic 3 получился настолько мощным, что ему потребовалось активное охлаждение

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:36
Nubia Red Magic 3 является рекордно мощным смартфоном на весну 2019 года
Nubia Red Magic 3 является рекордно мощным смартфоном на весну 2019 года
Фото: Engaget

Китайский производитель Nubia анонсировал игровой смартфон Red Magic 3, который на текущий момент является самым быстрым в мире. Чтобы достичь таких высоких скоростей Nubia разогнала процессор Snapdragon 855 до предельных частот.

Вентилятор на процессоре Red Magic 3
Вентилятор на процессоре Red Magic 3
Фото: Engaget

Ради высокой скорости пришлось пойти на жертвы, и производитель оснастил Red Magic 3 активной системой охлаждения – вентилятором для процессора. Воздух забирается через решетку сбоку аппарата и выбрасывается через прорезь сзади корпуса. Такой способ помогает избежать излишнего нагрева во время виртуальных баталий в производительных играх, вроде Fortnite или PUBG Mobile.

Nubia Red Magic 3
Nubia Red Magic 3
Фото: Engaget

Смартфон получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,65 дюйма, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Питает Red Magic 3 очень мощный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Из-за системы охлаждения и емкого аккумулятора монструозный мобильный аппарат весит 215 граммов.

Читайте также
Эксперты назвали самые мощные смартфоны марта

Как утверждает Nubia, в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 437 524 балла, значительно обогнав недавнего лидера Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с его показателем в 372 072 баллов. Самая мощная версия устройства (12 ГБ + 256 ГБ) будет стоить 4299 юаней (около 16 840 гривен).

Смотрите также в сюжете о том, как дома на диване зарабатывать с телефоном в руках:

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг модных смартфонов без вырезов в экране. В свою очередь Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Раздражающие челки: ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране Sony озвучила дату выхода PlayStation 5 Серверы популярной игры закроют спустя 11 лет GTA 6 находится в активной разработке для PlayStation 5
смартфон мобильный игры RED процессор
Источник: ferra.ru
Реклама

Новости партнеров

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Популярные статьи

Сегодня, 09:05Fun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Вчера, 09:41Fun

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Вчера, 09:39Fun

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

Вчера, 09:37Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 09:35Fun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Вчера, 08:37Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно успокоить агрессию, а Овнам – заняться тем, что приносит удовольствие

Вчера, 04:14Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

27 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

27 апреляFun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

27 апреляFun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

27 апреляFun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

27 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

26 апреляПсихология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Новости партнеров

9 женских фраз, которые ласкают слух любого мужчины
9 женских фраз, которые ласкают слух любого мужчины
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Как быть стильной после 50
Как быть стильной после 50
Дошутился: Павел Воля перевез детей и жену на Рублевку
Дошутился: Павел Воля перевез детей и жену на Рублевку
Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?
Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?