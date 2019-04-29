Горячая начинка: создан сверхбыстрый смартфон с вентилятором

Смартфон Nubia Red Magic 3 получился настолько мощным, что ему потребовалось активное охлаждение

Nubia Red Magic 3 является рекордно мощным смартфоном на весну 2019 года Фото: Engaget

Китайский производитель Nubia анонсировал игровой смартфон Red Magic 3, который на текущий момент является самым быстрым в мире. Чтобы достичь таких высоких скоростей Nubia разогнала процессор Snapdragon 855 до предельных частот.

Вентилятор на процессоре Red Magic 3 Фото: Engaget

Ради высокой скорости пришлось пойти на жертвы, и производитель оснастил Red Magic 3 активной системой охлаждения – вентилятором для процессора. Воздух забирается через решетку сбоку аппарата и выбрасывается через прорезь сзади корпуса. Такой способ помогает избежать излишнего нагрева во время виртуальных баталий в производительных играх, вроде Fortnite или PUBG Mobile.

Nubia Red Magic 3 Фото: Engaget

Смартфон получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,65 дюйма, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Питает Red Magic 3 очень мощный аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Из-за системы охлаждения и емкого аккумулятора монструозный мобильный аппарат весит 215 граммов.

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Как утверждает Nubia, в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 437 524 балла, значительно обогнав недавнего лидера Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с его показателем в 372 072 баллов. Самая мощная версия устройства (12 ГБ + 256 ГБ) будет стоить 4299 юаней (около 16 840 гривен).

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Напомним, что ранее мы составляли рейтинг модных смартфонов без вырезов в экране. В свою очередь Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью.

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