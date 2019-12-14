Готовьте лопаты: под поверхностью Марса нашли "сокровище"

Залежи льда под поверхностью Марса можно выкопать обычной лопатой

Лед находится на глубине всего 2,5 сантиметра Фото: Science Alert

NASA объявила, что космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил огромные залежи водяного льда на Марсе. Причем находится это "сокровище" на глубине всего 2,5 сантиметра, сообщает Science Alert.

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"Вам не нужен будет экскаватор, чтобы выкопать этот лед. Вы можете использовать обычную лопату", – заявила Сильвен Пике из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния.

Первая пилотируемая миссия на Марс предусматривает сбор природных ресурсов для выживания, прежде всего, воды. Свежая находка NASA внушает оптимизм, что будущие астронавты на Марсе смогут добывать воду изо льда с последующим употреблением для выживания.

Запасы водяного льда на Марсе Фото: Science Alert

Обнаруженные запасы водяного льда могут оказаться очень ценными. Их можно использовать не только в качестве питьевой воды, но и для производства ракетного топлива. Другие аспекты жизни на Марсе также могут найти применение этому критически важному ресурсу.

NASA всерьез заинтересовано в возвращении астронавтов на Луну в течение следующих 5 лет. Проект подразумевает использование нашего естественного спутника Земли в качестве трамплина для доставки людей на Марс. Но даже с учетом логистики дальних космических путешествий ученым нужно будет тщательно обдумать, где они хотят приземлиться на Марсе, поскольку это может серьезно повлиять на успех миссии.

Напомним, что ранее ученые зафиксировали на Марсе увеличение объема кислорода. Также недавно зонд NASA смог увидеть на поверхности Марса ровер Curiosity и аппарат InSight.

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