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Готуємо святкову вечерю на 8 Березня

Не обов'язково володіти професійними навичками в кулінарії, щоб приготувати страви ресторанного рівня

Наближається свято краси й чарівності, свято жінок – 8 Березня. І з кожним роком стає все складніше бути оригінальним і дивувати представниць прекрасної статі. Пропонуємо вразити вечерею, приготованою власноруч.

Вам не обов'язково володіти професійними навичками в кулінарії, щоб приготувати страви ресторанного рівня. Усе дуже легко та швидко, якщо знати, яку саме техніку використовувати. Ми пропонуємо вам відчути себе справжнім шефом, готуючи в універсальній мікрохвильовій печі LG MJ3965BIS. Вже пройшли часи, коли потрібно було використовувати духовку та мікрохвильовку окремо, щоб приготувати смачненьке на вечерю. Компактна мікрохвильова піч LG NeoChef допоможе зекономити ваш час. Режим конвекції та вбудована технологія Inverter дозволять прискорити приготування їжі майже вдвічі без втрати якості, а вугільний нагрівальний елемент додасть вашій страві ефекту натуральності. Для зручності мікрохвильовка має режим охолодження камери після закінчення приготування страв, що дозволить вбудувати її у будь-який куточок вашої кухні. Ну, що…

Почнемо з простої і водночас вишуканої страви "Кіш сирно-овочевий".

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

консервована кукурудза – 40 г;

солодкий перець – 50 г;

сир твердий – 70 г;

томати – 60 г;

вершки 30% – 100 мл;

хліб тостовий – 10 шм.;

петрушка за смаком.

Спосіб приготування:

Обов'язково перед початком приготування прогрійте мікрохвильовку в режимі конвекції 30 хв.

Готуємо у конвекції протягом 20 хвилин у режимі 2-4 ("Автоприготування-Відкритий пиріг").

Переходимо до основної страви – "Курячі рулети з курагою та сиром".

Інгредієнти:

куряче філе – 2 половинки;

курага – 50 г;

твердий сир – 100 г;

сіль за смаком;

дрібка червоного і чорного меленого перцю;

соняшникова олія – 1 ст.л.

Спосіб приготування.

Куряче філе нарізати упоперек, злегка відбити. Посолити, поперчити. Промиту та висушену курагу викласти на шматочки філе, відступивши від краю на 1 см. Якщо курага велика, потрібно розрізати її наполовину. Посипати тертим сиром і скрутити філе рулетиками. Закріпити зубочистками, щоб не розгорталися.

Рулетики підсмажуємо у мікрохвильовій печі при потужності 1000 Вт по 7 хвилин з обох сторін, використовуючи функцію "Комбi-гриль". Або готуємо у конвекції, обравши програму "Фаршировані курячі ніжки". Багатофункціональна мікрохвильова піч LG з вугільним нагріваючим елементом зробить страву за смаком такою, ніби ви приготували її на відкритому вогні.

Особливу увагу слід приділити десерту, адже саме він залишить солодкі спогади про цей день. Готуємо "Шоколадні мафіни".

Інгредієнти:

вершкове масло – 125 г;

молоко – 120 мл;

яйце – 1 шт.;

чорний шоколад – 100 г;

какао-порошок – 3 ст. л.;

мука – 200 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

цукор – 75 г;

сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування.

Просіяти муку разом з цукром, розпушувачем та сіллю. Додати какао і ретельно перемішати. В іншій посудині збити яйце і влити молоко. Вершкове масло розтопити, використавши режим "Розм’якшення" мікрохвильової печі LG, і, постійно помішуючи, додати у посудину. Завдяки інверторній технології мікрохвильовки масло розтане швидко та рівномірно.

З’єднати суху суміш з рідкою та перемішати. Натерти чорний шоколад і половину додати в тісто. Заповнити формочки для випікання готовою сумішшю менше, ніж на половину. Випікати при потужності 700 Вт протягом 3-х хвилин. Завдяки технології Smart Inverter, ваш десерт буде готовий у 2 рази швидше, ніж у звичайній духовці.

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Багатофункціональна мікрохвильова піч LG MJ3965BIS має ряд переваг, що дозволяє їй стати альтернативою духовій шафі:

Більш рівномірний підігрів – відхилення температури по всьому об'єму страви, що розігрівається всього лише 3оС за рахунок плавного регулювання потужності з урахуванням використання інверторної технології – відмінні смакові якості – турбота про здоров'я покупця.

Більш рівномірне розморожування страв – за рахунок плавного регулювання потужності з урахуванням використання інверторної технології 93% – відмінні смакові властивості, відсутнє заварювання по краях страви – турбота про здоров'я покупця.

Швидке приготування – швидкість приготування страв збільшена в середньому до 2-х разів за рахунок точного підтримання рівня потужності з урахуванням використання інверторної технології – економія часу покупця.

Різноманітні кулінарні рецепти – автоматичні програми приготування 30 рецептів. Також є рецепт приготування йогурту і режим розтоплення шоколаду – зручність користування.

Здорова їжа – здорове приготування страв на грилі без використання олії – за рахунок вугільного нагрівального елементу в мікрохвильовій печі з конвекцією, а так само використання комбінованих режимів мікрохвилі+гриль з урахуванням плавного регулювання потужності завдяки інверторній технології просмаження рівномірніше на 72% – турбота про здоров'я.

Використання інверторної технології — робота магнетрону безперервна – відсутній момент включення і виключення магнетрону – більш точне підтримання рівня потужності.

Компактні розміри – літраж мікрохвильових печей LG збільшений до 25 л і 39 л при збереженні колишніх габаритних розмірів – зручність користування.

Єдиний дизайн – Скляна поверхня з загартованого скла, без будь-якої обробки або роздільних ліній, така модель, буде виглядати як вбудована – зручність користування.

Ідеальний баланс блиску і матового відтінку – блискучі фронтальні двері забезпечують стильний контраст – дизайн ваших апартаментів незвичайний – зручність користування.

Закруглена ручка кишеня – ергономічний дизайн для вашої зручності – якщо ваші руки зайняті, ви без зусиль відкриєте мікрохвильовку – зручність користування.

Простий і зрозумілий дизайн – на передній панелі розташовані піктограми з основними режимами, так само над дверцятами у відкритому вигляді ви знайдете підказки з рецептурою приготування – зручність користування.

Сенсорне керування – легко і просто доглядати за таким типом керування, оскільки відсутні виступаючі частини – простота обслуговування.

Як бачите, використовуючи універсальну мікрохвильову піч LG MJ3965BIS, вам під силу зробити будь-яку вечерю легкою, комфортною та справді святковою! Зі святом вас!

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