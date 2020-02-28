Grand Theft Auto 6 выходит совсем скоро: Rockstar готовится к анонсу

Вчера Rockstar обновила домашнюю страницу своего официального сайта с добавлением изображения неанонсированной игры

Интернет сообщество обратило внимание на то, что компания Rockstar Games планирует сделать некий грандиозный анонс новой игры. На это намекают недавние действия разработчика, который готовится к чему-то очень важному. Многие сразу сделали предположение, что Rockstar Games готовится анонсировать Grand Theft Auto 6 – ведь пора уже. Последняя игра в серии вышла 7 лет назад.

Вчера Rockstar обновила домашнюю страницу своего официального сайта, добавив во всплывающее меню новый арт, не связанный ни с одним из текущих проектов студии. Изображение демонстрирует фирменный логотип Rockstar Games в объятиях полностью золотой девушки-андроида, напоминающей своим внешним видом работы японского художника-иллюстратора Хадзимэ Сораямы.

Возможно, это всего-навсего промо-арт Rockstar, не имеющий отношения к проектам компании, однако некоторые полагают, что изображение может быть связано со следующим обновлением для GTA Online или даже GTA VI, слухи о которой в последнее время стали появляться в сети все чаще.

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Теория с анонсом также подкрепляется тем фактом, что недавно Rockstar Games загрузила на YouTube-канал 259 по счету видео, которое пока скрыто настройками приватности. Вероятно, видео является новым трейлером неанонсированного проекта.

Напомним, что ранее были раскрыты детальные подробности игры Grand Theft Auto 6. Также ранее мы рассказывали, что Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года.

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